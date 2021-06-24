Су Хуа: Kuaishou достигает планки в 1 миллиард ежемесячных активных пользователей

ПЕКИН, 24 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Представители China Media Group (CMG) и компании Kuaishou провели совместную пресс-конференцию, на которой было официально объявлено об установлении стратегического партнерства с целью создания коротких видеороликов на Олимпийских играх 2020 года в Токио и Зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. В настоящее время Kuaishou имеет официальные права на трансляцию Олимпиады 2020 года в Токио и Зимней Олимпиады 2022 года в Пекине. Kuaishou — первая всемирная платформа для трансляции коротких видеороликов и потокового вещания, ставшая официальным транслятором Олимпийских игр.

Выступая на пресс-конференции, глава компании Kuaishou Technology Су Хуа (Su Hua) подчеркнул, что Kuaishou сохраняет приверженность своим первоначальным стремлениям к записи и распространению жизненных историй. Он также отметил, что возможность документировать Олимпийские игры и наслаждаться ими со всеми пользователями — большая честь для компании Kuaishou. Будучи первопроходцем в этой сфере с 2011 года, компания Kuaishou предоставляет интернет-пользователям по всему миру возможность записывать свои истории и делиться ими. Платформа была свидетелем роста и развития различных аспектов жизни общества и постепенно стала отправной точкой для современных социальных сетей. В настоящее время Kuaishou имеет 1 миллиард ежемесячных активных пользователей по всему миру. Люди разных возрастов, живущие в разных странах и ведущие разный образ жизни, могут общаться между собой и учиться друг у друга. Выбор в пользу платформы Kuaishou объясняется тем, что ее принципы и сообщества соответствуют духу Олимпийских игр.

Г-н Су также упомянул о том, что многочисленные успешные партнерские отношения между Kuaishou и CMG позволили платформе освоить новые способы обеспечения более удобного участия пользователей в крупномасштабных мероприятиях. Например, во время празднования Национального дня в 2019 году прямая трансляция парада, впервые проводившаяся с различных точек, собрала более 1 миллиарда просмотров. Кроме того, в трансляции Новогоднего праздничного вечера 2020 года на канале CCTV была впервые представлена новая интерактивная функция «видео+лайки» с платформы Kuaishou. Новая функция собрала более 63,9 млрд взаимодействий, определяемых как комментарии пользователей и отправка красных пакетов, и даже установила новый рекорд по количеству лайков в адрес одного события. Эта функция побудила пользователей перейти на просмотр Новогоднего праздничного вечера на двух экранах для усиления впечатлений.

Компания Kuaishou уверена в том, что будет обеспечивать высококачественную трансляцию игр, поскольку ее платформа, на которой представлены процветающие спортивные сообщества, имеет большой опыт организации трансляций крупных спортивных соревнований. По словам г-на Су, на платформе Kuaishou насчитывается около 50 тысяч создателей высококачественного спортивного контента и 150 миллионов пользователей, являющихся спортивными болельщиками. В настоящее время спортивный контент на Kuaishou охватывает такие виды спорта, как футбол, баскетбол, бокс, снукер, гонки, экстремальные виды спорта и спорт на открытом воздухе. В марте платформа Kuaishou даже стала официальным партнером Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) по организации потокового вещания и демонстрации коротких видеороликов. Общее число просмотров прямых трансляций в сезоне 2020-2021 достигло 810 миллионов при более чем 360 млн взаимодействий. Пользователи Kuaishou также перенастраивали контент с потокового вещания на создание своего собственного содержательного и развивающего контента, что свидетельствует о чрезвычайном успехе мероприятия.

Что касается партнерского взаимодействия в рамках Олимпийских игр, компания Kuaishou объявила о том, что планирует использовать свои уникальные возможности по выпуску продукции и технологическую базу для создания ряда интерактивных функций, позволяющих пользователям виртуально участвовать в Олимпиаде. В то же время Kuaishou твердо намеревается совершенствовать свои методы популяризации игр, осваивать различные аспекты съемки состязаний и обеспечить полное освещение всех событий. Платформа Kuaishou будет сотрудничать с CMG в надежде на создание самого интерактивного контента с широким освещением Олимпийских игр за всю историю.

SOURCE Kuaishou Technology