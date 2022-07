Sua Alteza Real Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman anuncia os projetos de THE LINE, a cidade do futuro em NEOM

Os projetos de THE LINE representam como as comunidades urbanas serão no futuro em um ambiente sem estradas, carros e emissões. Ela funcionará à base de energia 100% renovável e priorizará a saúde e o bem-estar das pessoas em vez de transporte e infraestrutura como em cidades tradicionais. A cidade privilegiará a natureza acima do desenvolvimento e contribuirá para a preservação de 95% das terras de NEOM.

O anúncio revela as características mais importantes de THE LINE, que possui apenas 200 metros de largura, 170 quilômetros de comprimento e 500 metros acima do nível do mar. Afinal, THE LINE acomodará 9 milhões de moradores e será construída em uma superfície de 34 quilômetros quadrados, o que é novo em comparação a outras cidades com capacidade semelhante. Por sua vez, isso reduzirá a superfície de infraestrutura e criará ações eficientes nunca divulgadas nas funções da cidade. Seu clima ideal ao longo do ano garantirá que os moradores possam desfrutar da natureza que os envolve enquanto caminham. Os moradores também terão acesso a todas as instalações da THE LINE numa caminhada de 5 minutos, além de transporte ferroviário de alta velocidade com um percurso de 20 minutos de um ponto a outro.

Sua Alteza Real Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman disse: "Na inauguração da THE LINE do ano passado, comprometemo-nos com a revolução civilizatória que coloca os humanos em primeiro lugar com base na mudança radical do planejamento urbano. Os projetos revelados hoje para comunidades verticais da cidade desafiarão as cidades tradicionais planas e horizontais e criarão um modelo de preservação natural e habitação humana aprimorada. THE LINE confronta os desafios postos à humanidade na vida urbana hoje em dia e revelará formas alternativas de se viver."

A Sua Alteza Real ainda disse: "Não podemos ignorar as crises ambientais e habitacionais que se apresentam nas cidades de nosso mundo, e NEOM está na linha de frente do desenvolvimento de soluções novas e criativas para tratar essas questões. A NEOM lidera uma equipe de mentes brilhantes na arquitetura, engenharia e construção para transformar a ideia de construção vertical em realidade."

A Sua Alteza Real continuou: "NEOM será um lugar para todas as pessoas do planeta deixarem sua marca no mundo de jeitos criativos e inovadores. A NEOM ainda é um dos projetos mais importantes da Visão 2030 da Arábia Saudita e nosso comprometimento com a entrega de THE LINE em nome da nação permanece firme."

THE LINE oferece uma nova abordagem ao projeto urbano: A ideia de formar cidades verticais à medida que oferece às pessoas a possibilidade de se locomoverem perfeitamente em três dimensões (para cima, baixo ou lados) para acessá-las é um conceito denominado "Urbanismo em Gravidade Zero". Diferente de edifícios altos, esse conceito forma parques públicos e áreas para pedestres, escolas, lares e locais de trabalho, de modo que alguém pode se locomover sem esforço para atender todas as necessidades diárias em até cinco minutos.

THE LINE terá uma fachada externa espelhada que mostrará sua característica única e até permitirá que sua pequena superfície se misture com a natureza, ao passo que a parte interna será construída para gerar experiências extraordinárias e momentos mágicos. A cidade será criada por uma equipe de arquitetos e engenheiros internacionalmente renomados, liderados pela NEOM, para desenvolver esse conceito revolucionário da cidade do futuro.

Para mudar os negócios, como de costume, o projeto da cidade será completamente digitalizado e a construção, industrializada em alto grau ao progredir significativamente em tecnologias de construção e processos fabris. O anúncio dos projetos de THE LINE é uma continuação do progresso da NEOM no desenvolvimento de seus principais projetos, como a OXAGON, a sua cidade de inovação e fabricação reimaginados e a TROJENA, seu destino turístico global nas montanhas que oferecerá a primeira pista de esqui ao ar livre do Golfo Arábico, bem como o lançamento de duas novas subsidiárias da NEOM: ENOWA, sua empresa de energia, água e hidrogênio; e a NEOM Tech & Digital Company.

Sobre a NEOM

A NEOM é um acelerador de progresso humano e uma perspectiva de como seria o Novo Futuro. Trata-se de uma região no noroeste da Arábia Saudita, no Mar Vermelho, construída a partir do zero como um laboratório vivo – um local onde o empreendedorismo traça o caminho desse Novo Futuro. Será o destino e o lar de pessoas que sonham alto e querem fazer parte da construção de um novo modelo de qualidade de vida excepcional, gerando negócios prósperos e reinventando a preservação ambiental.

A NEOM incluirá cidades e municípios, portos e zonas empresariais, centros de pesquisa, centros de esporte e entretenimento e destinos turísticos hiperconectados e cognitivos. Sendo um polo da inovação, empreendedores, líderes comerciais e empresas virão para pesquisar, desenvolver e comercializar novas tecnologias e empresas de forma revolucionária. Os moradores de NEOM incorporarão valores internacionais distintos e adotarão uma cultura de pesquisa, audacidade e diversidade.

Para mais informações, envie um e-mail para [email protected] ou visite www.neom.com e www.neom.com/en-us/newsroom.

Link for additional photos: https://we.tl/t-n9InWCwxuw

Link for all press kits: https://we.tl/t-HrUH6GfTQB

Links for videos in the following languages: English | Arabic | French | German | Russian | Japanese | Chinese

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865968/NEOM_THE_LINE_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865969/NEOM_THE_LINE_2.jpg

FONTE NEOM

SOURCE NEOM