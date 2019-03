Sua Alteza Sereníssima Príncipe Albert II de Mônaco encerra a CleanEquity® 2019

LONDRES, 22 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A CleanEquity® No. 12, organizada pelo Innovator Capital , o banco de investimentos com sede em Londres e o Monaco Economic Board , foi encerrada na sexta-feira 15 de março com sua cerimônia de premiação e um discurso de Sua Alteza Sereníssima Príncipe Albert II de Mônaco, co-fundador do evento, que apresentou a premiação.

O evento foi precedido pela assinatura, na presença de Sua Alteza Sereníssima, de um acordo com a Associação de Investimentos da China ("IAC") para apoiar o Nobel Sustainability Trust, novo prêmio de sustentabilidade; e apoiar a iniciativa do Innovator Capital de Sustainable Finance & Investment Corporation ("SFIC"), com uma contribuição de US$ 1 bilhão para a inovação tecnológica sustentável, em parcelas iguais ao longo de 3 a 5 anos.

A CleanEquity apresentou 26 empresas e Sua Alteza Sereníssima conferiu com os jurados, que selecionaram três vencedores da CleanEquity Awards pela Excelência:

eggXYt (IL), pela Pesquisa; abordando um dos desafios mais preocupantes da indústria de ovos, o abatimento e a eliminação de 7 bilhões de pintos machos a cada ano, a tecnologia da eggXYt atende às necessidades do consumidor ético atual e melhora drasticamente a sustentabilidade da produção de ovos.

BL!XT (SE), pelo Desenvolvimento; é o primeiro e único a desenvolver disjuntores em miniatura e estado sólido que, como parte de sistemas elétricos, são capazes de controlar e gerenciar dispositivos. Os disjuntores BL!XT apresentam um enorme potencial de economia de energia.

SUN Mobility (IN), pela Comercialização; criando baterias inteligentes e permitindo que

elas sejam substituídas em poucos minutos em estações de trocas rápidas, concentrando-se

em veículos de duas rodas, três rodas e ônibus, isto é o modelo

"pago conforme o uso", e permitirá que o preço dos EVs corresponda aos seus equivalentes ICE.



Os outros classificados, respetivamente, foram a Breathe Applied Sciences (IN), Taronis Technologies (EUA) e a Edenworks (EUA).



Os prêmios foram esculturas criadas pelo artista francês emergente, Samuel de Gunzburg, que vive e trabalha em Londres.

Sua Alteza Sereníssima agradeceu à China por "este maravilhoso compromisso" e agradeceu ao Sr. ZHU Huiye, dizendo: "Um resultado incrível e uma ótima maneira de avançarmos e, portanto, muito, muito obrigado por estas premiações e pela assinatura deste documento aqui esta noite." Sua Alteza Sereníssima felicitou também os vencedores do prêmio e os demais premiados.

Mungo Park, presidente do Innovator Capital e co-fundador da CleanEquity, disse:



"Nós agradecemos a Sua Alteza Sereníssima por seu contínuo apoio. Sua ajuda, Monsenhor, foi e continua a ser inestimável. Nós agradecemos ao Sr. Zhu Huiye, da IAC, Wang Qian e sua equipe da EU Sino, em Pequim, por toda a ajuda e pelo trabalho árduo nas conquistas de hoje. Nós estamos ansiosos para acelerar a inovação com vocês.

"Um especial agradecimento também a Ban Ki-moon. Seu discurso de abertura servirá como orientação para todos nós sobre como combinar e dimensionar a inovação com os SDGs e NDCs.

"Por último, mas não menos importante, agradecemos a Fundação Príncipe Albert II, a APCO Worldwide, Cision, Covington & Burling, Cranfield, Hobbs & Towne, Monaco Economic Board, Parkview International e a Reliance Industries. "

Sobre Innovator Capital

O Innovator Capital ("ICL") é um banco especializado em investimento com sede em Londres, regulado pela Financial Conduct Authority. Fundado em 2003, pelo seu presidente Mungo Park, o foco do ICL é na inovação da tecnologia sustentável e nas ciências da vida. Ele fornece consultoria estratégica, comercial, de propriedade intelectual e de mercado de capitais, organização de transações e serviços de M&A para universidades e empresas, independentemente do país de origem.

O ICL obtém mais de 600 novas tecnologias todos os anos e organiza sua conferência anual, a CleanEquity, para mostrar os melhores da categoria. A CleanEquity foi concebida por Sua Alteza Sereníssima Príncipe Albert II de Mônaco e Mungo Park, um banqueiro de investimento com 40 anos de experiência em tecnologia emergente. O Nobel Sustainability Trust é assessorado pelo Innovator Capital.

