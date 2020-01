Sua Alteza Sheik Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum premia 10 vencedores de 8 países na segunda edição do Prêmio Global da Água Mohammed bin Rashid Al Maktoum, revela a Water Aid Foundation dos EAU

Na categoria de Prêmio de Projetos Inovadores para Pequenos Projetos, a GivePower Foundation dos Estados Unidos ficou em primeiro lugar por sua Fazenda Solar de Água BLU Drop. A Boreal Light da Alemanha ficou em segundo lugar com seu projeto WaterKiosk. A International Business Ventures dos EAU, em parceria com a Zero Mass Water dos Estados Unidos, ficou em terceiro lugar com seu projeto Platinum Heritage (PH) Source Oasis.

A Universidade Khalifa dos EAU ganhou o Prêmio de Pesquisa e Desenvolvimento Inovadores na categoria de Instituições Nacionais pela dessalinização de baixo custo, usando um destilador acoplado com um projeto de aquecedor solar de gravidade.

Na categoria de Instituições Internacionais, o Liquinex Group da República de Singapura ficou em primeiro lugar com seu sistema compacto de purificação de água. A Plasma Waters da República do Chile ficou em segundo lugar com seu projeto de Inovação com Propósito. O Project Maji da República de Gana ficou em terceiro lugar com seu projeto Solar Kiosks.

O Prêmio de Indivíduo Inovador da Juventude foi concedido a Jan Radel da Alemanha por seu projeto Água Potável para Malambo, e a Muhammad Wakil Shahzad por seu projeto de Dessalinização Solar 24 horas, sete dias por semana.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1084147/2nd_Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum_Global_Water_Award.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1083706/UAE_Water_Aid_Foundation_Suqia.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083707/UAE_Water_Aid_Foundation_Suqia_Logo.jpg

FONTE UAE Water Aid Foundation (Suqia)

