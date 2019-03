Subex remporte un contrat de six ans avec VodafoneZiggo

LONDRES, 28 mars 2019 /PRNewswire/ -- Subex, l'un des principaux prestataires de solutions de télécommunications, a annoncé l'obtention d'un contrat de six ans avec VodafoneZiggo, un fournisseur intégré de services de communications et de divertissement, pour mettre en œuvre ses solutions ROC accord partenaires et optimisation des routes. La solution sera déployée selon un modèle de logiciel en tant que service pour la nouvelle plateforme de facturation d'interconnexion de VodafoneZiggo, remplaçant les trois systèmes anciens de facturation utilisés actuellement par une solution unique, pour réduire la complexité et optimiser les coûts. Ce déploiement permettra également à VodafoneZiggo de réduire davantage ses coûts d'exploitation grâce au centre d'excellence d'infogestion Subex, où seront externalisées certaines activités commerciales.

VodafoneZiggo est un opérateur basé aux Pays-Bas, proposant des services de communication et de divertissement fixes, mobiles et intégrés au public et aux entreprises. VodafoneZiggo est une coentreprise de Liberty Global, la plus grande multinationale de télévision et d'Internet à large bande et de Vodafone Group, l'une des plus importantes sociétés de télécommunications au monde. Après la fusion en 2017, VodafoneZiggo a mis en route un projet d'évolution et de consolidation des systèmes informatiques. Dans le cadre du projet, le prestataire de services a choisi les solutions de Subexpour son Département des ventes en gros, afin d'atteindre ses objectifs commerciaux grâce à l'expertise de Subex en matière de gestion des ventes en gros et d'infogestion. Outre la réduction des coûts opérationnels, le déploiement permettra également à VodafoneZiggo d'augmenter ses revenus grâce aux nouvelles fonctionnalités de la plateforme ROC et d'améliorer la facturation des interconnexions et les rapprochements.

Vinod Kumar, le PDG et directeur général de Subex, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'avoir obtenu un contrat sur plusieurs années avec VodafoneZiggo pour le déploiement de ROC accord partenaires lui permettant d'étudier les dynamiques de l'ensemble de l'écosystème des partenaires, grâce à une solution exhaustive de vente en gros. Le déploiement de cette solution offrira la souplesse et l'évolutivité requises pour satisfaire l'ensemble des besoins de la société. Pour Subex, ce partenariat renforce un peu plus notre présence sur le marché européen. »

Michiel Peters, le directeur des ventes en gros de VodafoneZiggo, a déclaré : « Le partenariat avec Subex nous aidera certainement à prospecter de nouveaux segments grâce à la réorganisation de notre plateforme de facturation de l'interconnexion. Les déploiements couronnés de succès de Subex dans le domaine de la gestion de gros, ainsi que les fonctionnalités de pointe de sa plateforme ROC et ses capacités d'infogestion à moindre coût, en font le partenaire idéal pour nous aider à atteindre nos objectifs commerciaux du plan 2020 à savoir, fournir 'le réseau du futur'. »

ROC accord partenaires de Subex donne un aperçu complet des accords d'interconnexion, permettant aux entreprises partenaires d'optimiser leurs marges de revenus. Il permet à l'entreprise de se concentrer sur les centres de profit, en fournissant une couverture solide des processus de revenus, de l'ordre à l'encaissement (OTC) et de l'approvisionnement au paiement. Le déploiement de cette solution permettra d'assurer l'exactitude et l'exhaustivité de la facturation et de l'accord. En outre, il permettra un suivi en temps réel de la plateforme de facturation.

À propos de Subex

Subex est un pionnier en matière de confiance et d'optimisation numériques pour les prestataires de services de communication. Fondée en 1992, Subex a consacré plus de 25 ans à permettre aux trois quarts des 50 plus grands prestataires de services de communication (CSP) d'obtenir un avantage concurrentiel à l'échelle du globe. En tirant parti des données collectées dans des réseaux, auprès des clients et des systèmes, mais aussi grâce à ses connaissances dans ce domaine et les capacités de ses solutions principales, Subex aide les CSP à forger de nouveaux modèles commerciaux, améliorer l'expérience client et donner le plus d'atouts aux entreprises.

Subex tire parti de son portefeuille de produits primés dans des domaines tels que l'assurance des revenus, la gestion des fraudes, l'assurance des actifs et la gestion des partenaires, en complétant tout ceci grâce à ses solutions numériques telles que la sécurité et les perspectives concernant l'IdO. Subex propose également des services d'infogérance modulables et des services de consultation d'entreprise.

Subex compte plus de 300 sites dans plus de 90 pays.

