Subindo para segunda posição no mercado, Hisense bate recorde histórico em remessas globais de TVs

Em 2022, o crescimento da economia mundial encontra-se estagnado. A inflação alta e persistente em todo o mundo continua a afetar o poder de compra e o apetite dos consumidores. Em termos do setor global de TVs, a demanda é a mais baixa em quase uma década. De acordo com o mais recente "Relatório Mensal de Dados de Remessas Globais de Marcas de TVs" divulgado pelo AVC Revo, as remessas globais de TVs diminuíram por oito meses consecutivos este ano, com uma queda acumulada de 5,9% nas remessas globais de TVs nos primeiros três trimestres.

De acordo com os dados divulgados pelo AVC Revo, o volume de vendas de TVs Hisense no mercado chinês vem crescendo há 14 meses, desde setembro de 2021. De janeiro a outubro de 2022, as remessas de TVs Hisense aumentaram 30% em relação ao ano anterior, enquanto sua parcela de receita proveniente de remessas atingiu 25,19%, ultrapassando o segundo lugar em mais de 8%. Desde março de 2022, as remessas de TVs Hisense para mercados estrangeiros vêm alcançando um crescimento contínuo há oito meses consecutivos. De janeiro a outubro, as remessas internacionais obtiveram um crescimento de 13% em relação ao ano anterior.

A análise do AVC Revo revela as razões para as conquistas excepcionais das TVs Hisense em meio à turbulência. Por um lado, a combinação dinâmica em diferentes frentes atende exatamente às necessidades do consumidor e racionaliza o layout do produto. Por outro lado, os esforços de longo prazo da Hisense em marketing esportivo também compensam, elevando com sucesso o reconhecimento e a competitividade da marca no mercado mundial.

Além disso, o excelente funcionamento da cadeia de suprimentos da Hisense é outro fator positivo no crescimento geral da marca. Ele não só garante um fornecimento estável de produtos, mas também impede que os preços das matérias-primas sejam afetados pelas flutuações do mercado, ajudando a Hisense a manter os custos de produção no nível mais apropriado.

O crescimento substancial da Hisense no mercado global não pode ser separado de suas excelentes estratégias comerciais e esforços incansáveis para aprimorar suas linhas de produtos com tecnologias de ponta. No futuro, a Hisense reforçará seu compromisso de oferecer mais soluções de primeira linha, proporcionando aos clientes uma experiência de nível elevado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1948644/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1948645/image_2.jpg

FONTE Hisense

SOURCE Hisense