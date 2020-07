Subsidie Saoedische olie-derivaten voor de provincie Al-Mahra in Jemen gaat derde jaar in

De gouverneur van Al-Mahra, Mohammed Ali Yasser - die het brandstofschip ontving samen met de directeur van SDRPY voor Al-Mahra, ing. Abdullah Basulaiman, manager van de Al-Mahra Oil Company, Muhsen Ali en anderen - bevestigden het belang van de subsidie om ziekenhuizen en andere essentiële diensten te helpen functioneren. Hij kondigde aan dat SDRPY binnenkort projecten zal lanceren voor de bouw van een elektriciteitscentrale van 40 megawatt en een weg door King Salman Medical and Educational City, als aanvulling op de ondersteuning voor diensten en ontwikkeling in de sectoren voor energie, onderwijs, gezondheid, water, landbouw, visserij en transport.

De subsidie heeft een aanzienlijke impact gehad op het stabiliseren van elektrische stroomvoorziening en het verbeteren van de toegang tot water in alle delen van het Al-Mahra-gouvernement, en heeft de financiële lasten voor de lokale autoriteiten bij het kopen van diesel verlicht. Voortdurende stroomonderbrekingen waren vóór de toekenning van de subsidie een feit in het dagelijkse leven van de provincie, en voor de meesten was werk maar een paar uur per dag mogelijk. Elektriciteit in Al-Mahra is nu direct beschikbaar voor zowel permanente inwoners als ontheemden.

"De inspanningen van SDRPY laten duidelijk de inzet zien van het Koninkrijk Saudi-Arabië bij de ondersteuning van Jemen en het opbouwen van een betere toekomst voor haar burgers", aldus ing. Basulaiman. "We werken eraan om te voorzien in alles wat de Jemenitische burger nodig heeft in Al-Mahra en in de verschillende gouvernementen van Jemen", legde hij uit, eraan toevoegend dat de subsidie bedoeld was voor de "duurzaamheid van elektriciteitsdiensten, stabiliteit van elektrische stroomvoorziening, verbetering van de economie en levensstandaard en meer kans op werk."

SDRPY organiseert de distributie van de subsidie voor oliederivaten in het gouvernement Al-Mahra via een ontvangst- en leveringscommissie, in samenwerking met de Al-Mahra Oil Company, de General Electricity Corporation, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties.

