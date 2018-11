Substratum contourne le grand pare-feu de Chine

DELAWARE, Ohio, 13 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Substratum LLC. (SUB) a été capable de contourner le grand pare-feu de Chine, le mécanisme mis en place par la Chine pour empêcher à ses citoyens d'accéder à des sites Internet comme Google, YouTube et Twitter. En faisant appel à un SubstratumNode, un citoyen chinois a pu accéder à des sites Internet qui avaient été bloqués par le Gouvernement chinois. C'est une nouvelle qui ravira les citoyens de pays où l'Internet est censuré comme la Chine, la Russie et l'Iran qui bloquent de nombreux sites Internet et services Web.

Pour le PDG de Substratum, Justin Tabb : « Le fait que c'est un membre de notre communauté, l'un des hôtes du nœud bêta, qui ait fourni le travail pour démontrer que cela était possible me rend énormément fier, reconnaissant et heureux d'appartenir à une communauté à ce point étonnante qui soutient nos efforts. »

Le SubstratumNode est la première composante de l'écosystème de Substratum qui en compte trois, avec la passerelle de cryptopaiement « CryptoPay » et un fiat décentralisé nouvellement créé pour l'échange altcoin « Amplify Exchange ».

Les SubstratumNodes font partie d'un réseau décentralisé. Chaque nœud du réseau peut recevoir des requêtes d'utilisateurs via SubstratumNode. Les SubstratumNodes réacheminent ces requêtes vers le requérant original après leur cryptage et leur cheminement sur un réseau de nœuds.

Lorsque les informations sont acheminées via un réseau de nœuds au lieu d'être envoyées vers les internautes par un fournisseur de services Internet centralisés ou par un serveur, l'organisme qui empêche les accès n'est plus en mesure de bloquer les requêtes du site Internet. Même si cet organisme parvient à identifier et à bloquer l'une des requêtes d'acheminement SubstratumNodes, une myriade d'autres nœuds sur le réseau Substratum restera active et œuvrera pour acheminer les requêtes.

Non seulement cela permet aux internautes de contourner la censure sur Internet, mais les personnes qui décident d'exploiter un SubstratumNode seront payées en cryptomonnaie (SUB) pour traiter les requêtes qui transitent via le réseau SubstratumNode.

Bientôt, Substratum mettra en place la troisième composante de son écosystème qui en compte trois : Amplify Exchange , un échange distribué et décentralisé dans lequel SubstratumNode fonctionne comme un réseau fédérateur. Les SubstratumNodes traiteront les transactions Amplify et les opérateurs de nœuds remporteront des jetons AMPX ainsi que des jetons SUB, ce qui se traduira par une augmentation du volume des transactions sur le réseau Substratum. En outre, SubstratumNode permet à Amplify d'utiliser leur BridgeChain révolutionnaire, qui relie les échanges distribués et décentralisés en reflétant leurs grands livres, ce qui donne aux utilisateurs les atouts de deux types d'échanges.

Téléchargez SubstratumNode depuis le site Internet de Substratum , et prenez part à l' ICO d'Amplify dès le 16 novembre prochain !

Renseignements médias : media@substratum.net

Related Links

https://substratum.net



SOURCE Substratum