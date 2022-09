Subvención de $4.2M a investigadores para mejorar el acceso a PrEP y prevenir las infecciones de VIH

Albert Einstein College of Medicine y Montefiore Health System pondrán a prueba dos estrategias en Departamentos de Emergencia del Bronx

BRONX, Nueva York, 21 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El condado de Bronx ocupa el quinto puesto del país en diagnósticos de VIH , y sin embargo, tiene la tasa más baja del estado de Nueva York en la utilización de medidas profilácticas previas a las exposición al virus (PrEP), unos medicamentos extraordinariamente efectivos para prevenir la infección por VIH. Diversos médicos investigadores de Albert Einstein College of Medicine y Montefiore Health System han recibido de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH por sus siglas en inglés) una subvención a cinco años de $4.2 millones, para comparar la eficacia de dos estrategias de mejora de acceso y utilización de la PrEP en el Bronx.

"Existen profundas desigualdades, tanto raciales y étnicas como socioeconómicas, en las tasas de infección por VIH y el uso de la PrEP", comenta Uriel Felsen, MD, MS , Investigador Principal de la subvención, Profesor Adjunto de Medicina en Einstein, Director Médico de Pruebas de VIH en el Montefiore AIDS Center y Director Adjunto de Ciencias Clínicas y Traslacionales de Base del Centro Einstein-Rockefeller-CUNY para la Investigación del SIDA (ERC CFAR). "Y las personas que se identifican como negras o afroamericanas e hispanas soportan la mayor carga".

Según el Departamento de Salud de EE.UU., la tasa de nuevas infecciones entre personas negras o afroamericanas es ocho veces más alta (y casi cuatro veces más entre las personas hispanas o latinas) que las de las personas blancas. En áreas urbanas con altos índices de pobreza, el riesgo de vivir con VIH es diez veces mayor que en áreas más prósperas. "Nuestro objetivo es vernos con estas personas del Bronx en su propio entorno para mejorar el acceso a la PrEP y reducir las tasas de infección por VIH", explica el Dr. Felsen.

Muchas personas en riesgo de contraer VIH acuden a departamentos de emergencia (DE) para recibir asistencia por infecciones de transmisión sexual (ITS). Pero el enfoque tradicional de centrarse en la enfermedad aguda en este tipo de entorno asistencial no es el adecuado para prevenir el VIH. Si bien es cierto que los ED permiten remitir a los pacientes a los servicios apropiados, "a nivel nacional, menos de una cuarta parte de los pacientes que son remitidos a citas de prevención de VIH y de atención sexual, programan citas [con especialistas]", comenta Viraj Patel, MD, MPH , Investigador Principal de la subvención, Profesor Adjunto de Medicina en Einstein, Codirector del Programa de Prevención de Montefiore (enfocado en el VIH) y Director Asociado de Base de Ciencias del Comportamiento e Implementación en el ERC CFAR. "Es crucial buscar formas más eficientes de conectar a los pacientes que acuden al departamento de emergencias, y para quienes sería recomendable el PrEP, con médicos que puedan suministrarles este medicamento tan sumamente eficaz".

Las dos estrategias financiadas por la subvención se evaluarán en diferentes departamentos de emergencias del Bronx, que están entre los más activos del país. Los participantes en ambas estrategias –1,400 en total– recibirán el tratamiento adecuadado a su ITS durante su visita al deparamento de emergencias. Otra estrategia será asignar un navegador de salud sexual a los pacientes de contacto tras pasar por el departamento de emergencias. El navegador impartirá educación sobre la PrEP e intentará inscribir a estos pacientes en servicios asistenciales de salud sexual y prevención de VIH. El segundo enfoque, llamado Tele-PrEP, ofrece a los pacientes consultas de telemedicina con un especialista de salud sexual a su paso por el DE. Dicho especialista puede proporcionar información sobre la PrEP y recetarla en ese momento, además de programar citas con un proveedor de atención o un centro que ofrezca atención preventiva continua contra el VIH.

"Queremos determinar si esta innovadora estrategia de recetar PrEP directamente en el servicio de emergencias puede convertirse en un modelo a seguir a nivel nacional, con el fin de inscribir a más personas en este importante instrumento para la prevención de infecciones por VIH", comenta el Dr. Patel.

La subvención se titula, "ED2PrEP – patient focused, low-burden strategies for PrEP uptake among emergency departments patients: a cross-over hybrid implementation-effectiveness trial". (1R01AI169636) Sarit Golub, Ph.D., Profesora de Psicología en Hunter College y City University of New York Graduate Center, es coinvestigadora de la subvención.

El Montefiore Health System es uno de los principales sistemas de salud académicos de Nueva York y es un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional responsable de aproximadamente tres millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 10 hospitales, incluido el Children's Hospital at Montefiore , el Burke Rehabilitation Hospital y más de 200 centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada de su escuela de medicina, el Albert Einstein College of Medicine, recae directamente en la atención al paciente y mejora resultados. Desde los Centros de Excelencia Montefiore-Einstein en Cáncer, Cardiología y Salud Vascular, Pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es un sistema de atención médica totalmente integrado que da servicios médicos plenos y coordinados a los pacientes y a sus familias. Más información en www.montefiore.org . Síganos en Twitter , Instagram y LinkedIn , o véanos en Facebook y YouTube .

El Albert Einstein College of Medicine es uno de los principales centros de investigación, educación médica e investigación clínica del país. Durante el año académico 2021-2022, Einstein acogió a 732 estudiantes de M.D., 190 estudiantes de Ph.D. y 120 estudiantes del programa mixto M.D./Ph.D., así como a, aproximadamente, 250 fellows de investigación posdoctoral. El Albert Einstein College of Medicine tiene un cuerpo docente de 1,900 miembros a tiempo completo distribuidos en el campus principal y en sus filiales clínicas. En 2021, esta institución académica recibió más de $185 millones en becas de los Institutos Nacionales de la Salud. Esta cantidad cubre la financiación de los principales centros de investigación de Einstein dedicados al estudio del envejecimiento, a trastornos del desarrollo intelectual, la diabetes, el cáncer, la investigación clínica y traslacional, la enfermedad hepática y el SIDA. Este centro también centra sus esfuerzos en la investigación del desarrollo cerebral, la neurociencia y las enfermedades cardíacas, así como en iniciativas para reducir y eliminar las disparidades étnicas y raciales en la prestación de salud. Su asociación con Montefiore , el hospital universitario y centro médico académico de Einstein, impulsan la investigación clínica y traslacional para acelerar el ritmo al que los nuevos descubrimientos se convierten en tratamientos y terapias con un impacto real en los pacientes. Si desea más información, por favor visite einsteinmed.org , lea nuestro Blog , síganos en Twitter , gústenos en Facebook y véanos en Youtube .

FUENTE Montefiore Health System; Albert Einstein College of Medicine

