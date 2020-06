Succès dans la mise à l'essai de HeiQ Viroblock contre le virus qui provoque la COVID-19

Cet essai tout récent sur le virus de la SARS-CoV-2 a été effectué par les chercheurs au Doherty Institute, coentreprise entre l'université de Melbourne et le Royal Melbourne Hospital, institution de renom international associant recherche, enseignement, services de santé publique et de laboratoire de référence, services de diagnostic et de soins cliniques dans le domaine des maladies infectieuses et de l'immunité.

Le projet de recherche fait intervenir un protocole d'essai de désinfection qui simule l'interaction en grandeur réelle de fines gouttelettes pulvérisées contaminant les habits. Une concentration connue en virus de la SARS-CoV-2 a été mise en contact avec un échantillon de tissu pendant 30 minutes, ceci étant suivi d'une mesure des virus infectieux restants de la SARS-CoV-2.

L'échantillon de tissu traité par le HeiQ Viroblock NPJ03 ne présentait aucun virus infectieux au bout de 30 minutes. Le résultat indiquait une réduction de 99,99 % du virus de la SARS-CoV-2 par rapport à l'inoculum témoin.

Carlo Centonze, cofondateur suisse et président-directeur général du groupe HeiQ a déclaré : « La confirmation de l'activité antivirale du HeiQ Viroblock contre la SARS-CoV-2 marque un jalon important. Ces données font partie de nos efforts en cours visant à fournir des textiles offrant de plus grands degrés de protection contre les virus et à participer aux efforts vers une atténuation de la pandémie mondiale. »

« HeiQ reconnaît les travaux du Doherty Institute dans la réalisation de ces essais et les énormes efforts déployés par ses chercheurs pour contribuer à la compréhension de la pandémie de la COVID-19, » a commenté Dr Murray Height, cofondateur australien et directeur scientifique du HeiQ Group.

Dre Julie McAuley, chercheuse principale au Doherty Institute, a souligné : « Une partie essentielle des recherches en cours à l'Institut sur la COVID-19 se concentre sur la mise à l'essai de différentes manières d'obtenir un effet antiviral contre le virus de la SARS-CoV-2. »

« Tester l'action de divers désinfectants et traitements de surface représente une voie où notre recherche peut aider à apporter des perspectives et aider à arrêter la pandémie, » a ajouté Dre McAuley.

