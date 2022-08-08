Судна M/V Riva Wind и M/V Arizona отправляются из Украины со 105 000 тонн зерна

Еще два корабля забирают зерно из России

ДЖАКАРТА (Индонезия), 8 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Судно M/V Riva Wind компании Harvest Commodities вышло из порта Одесса (Украина) с 50 000 тонн зерна. Второе судно, M/V Arizona, вышло из порта Черноморск (Украина) с 55 000 тонн зерна. Зерно принадлежит совместному предприятию компании Harvest Commodities SA и индонезийской Arsari Group. Предприятие управляется через PT Comexindo International.

(Left to right) Arsari Group CEO Hashim S. Djojohadikusumo, Ukrainian Ambassador to Indonesia Vassyl Hamianin, Harvest Commodities SA Chairman Gaurav Srivastava in a meeting in Jakarta, 2 August 2022.

Это одни из первых коммерческих поставок из Одессы со времени начала конфликта 24 февраля 2022 года. Безопасный проход судов стал возможным благодаря неустанным усилиям и соглашению между правительствами Соединенных Штатов, России, Украины, Турции и Индонезии, а также Организацией Объединенных Наций.

«Я хотел бы поздравить руководство Соединенных Штатов, России, Украины, Индонезии и Турции с тем, что они нашли достаточно точек соприкосновения, чтобы выработать единое видение того, как смягчить глобальную нехватку продовольствия, — заявил председатель правления компании Harvest Commodities SA Гаурав Сривастава (Gaurav Srivastava). —Я надеюсь, что это может стать первым шагом к деэскалации конфликта».

«Я также хотел бы особо поблагодарить капитанов и экипаж обоих кораблей, которые ждали на своих судах в Украине с февраля 2022 года. Вывод кораблей из Одесской гавани, которая была сильно заминирована, это акт большой храбрости и мастерства». Корабли направляются в Турцию.

Кроме того, еще два корабля забирают зерно для Harvest Commodities из Новороссийска (Россия). Судно M/V Shark забирает 25 000 тонн зерна, а M/V Bronco — 10 000 тонн зерна.

Г-н Сривастава отметил: «С учетом того, что Индонезия является председателем G20, председатель правления компании Arsari Хашим Джоджохадикусумо и я разделяем общую позицию по поддержке инициативы реализации продовольственной программы как из России, так и из Украины. Для нас большая честь совместно выполнять эту работу».

Это первые из множества поставок, в рамках которых совместное предприятие PT Comexindo International закупает зерно у российских и украинских фермеров и продает его международным покупателям.

Компания Harvest Commodities SA является международным продавцом и дистрибьютором сельскохозяйственной продукции, сосредоточенным на согласовании спроса и предложения, управлении цепочками поставок и создании ценности за счет персонализированных услуг в области логистики, финансов и снижения рисков. Компания ведет деятельность в Лос-Анджелесе (США), Москве (Россия), Киеве (Украина), Женеве (Швейцария) и Джакарте (Индонезия).

Компания PT Comexindo International, ранее известная как PT Prima Comexindo, член Arsari Group, с 1986 года активно участвует в международной торговле, особенно в таких странах, как Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, бывшая Югославия, страны Африки и Юго-Восточной Азии.

Контактная информация:

Арисено Ридхван (Ariseno Ridhwan)

Arsari Group

Indonesia

[email protected]

+628111732078

Он Хок Чуан (Ong Hock Chuan)

Maverick Indonesia

[email protected]

+628128511198

Чарли Перкинс (Charlie Perkins)

The Hawthorn Group

USA

[email protected]

+1917232223

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1873699/harvest.jpg

SOURCE Harvest Commodities SA