Suite à une forte croissance de ses activités, Eka, le fournisseur de solutions d'entreprise Cloud, accélère ses efforts pour proposer une plateforme multisolutions de pointe

- Eka maintient l'élan de sa stratégie « Mission Digital » en gagnant de nouveaux clients, en agrandissent son équipe et en s'implantant dans de nouveaux segments et de nouvelles régions

NEW YORK, 17 juin 2021 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions , un fournisseur de solutions d'entreprise basées sur le Cloud, a déclaré aujourd'hui que sa stratégie « Mission Digital » étant en plein progrès. Cette stratégie vise à aider les clients à numériser les processus commerciaux stratégiques dépendant de l'entreprise. Après un bon début d'année, Eka cherche à développer rapidement sa plateforme Cloud pour y inclure une suite plus large de capacités couvrant les domaines du CTRM, du source-to-pay et du développement durable. La société agrandit également son équipe mondiale pour se diversifier et atteindre de nouveaux domaines fonctionnels, des industries plus larges et de nouvelles zones géographiques.

Surfant sur la vague perturbatrice de l'élan numérique, Eka a poursuivi sa croissance en accueillant de nouveaux clients dans le domaine de la gestion des matières premières. Ces derniers souhaitent adopter des solutions Cloud pour garder une longueur d'avance dans les marchés toujours plus volatils. Au cours des derniers mois, Eka a également implémenté avec succès sept solutions d'entreprise mondiales complexes pour des clients, aidant ces entreprises à accélérer leur transformation numérique dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie, des produits de grande consommation, des métaux et des mines.

Eka utilise désormais son expertise dans la fourniture de plateformes SaaS agiles pour moderniser les domaines fonctionnels stratégiques de l'entreprise avec le déploiement de E-sourcing (lancé en avril), une solution de rapport sur le développement durable et d'un nouveau produit de trésorerie, qui seront mis sur le marché dans les prochains mois.

Selon Manav Garg, fondateur et PDG d'Eka, « La croissance de notre activité est directement liée au choix des entreprises qui ont opté pour la plateforme Cloud d'Eka afin de numériser leurs principales fonctions commerciales. Mais aujourd'hui, nous nous efforçons d'aider nos clients à exploiter une unique plateforme Cloud qui alimente tous les aspects de leur activité, qu'il s'agisse du CTRM, de l'approvisionnement électronique, de développement durable ou de la trésorerie. »

Pour soutenir sa croissance rapide, Eka a considérablement développé sa fonction de livraison mondiale et ses équipes chargées de la clientèle en augmentant ses effectifs de 25 % à Bangalore, Singapour, Adélaïde, Sao Palo, New York et au Canada. Deux vétérans chevronnés ont récemment rejoint l'équipe de direction de l'entreprise. Ils possèdent l'expertise requise dans le secteur et le domaine pour garantir le succès de la stratégie de mise sur le marché de l'entreprise et son exécution.

Brian L. Quinn a rejoint Eka en tant que vice-président pour les Amériques. En poste à New York, Brian a précédemment occupé des postes de direction et de conseil à la clientèle chez FIS Kiodex. Chez Eka, il sera responsable des ventes, de la gestion des comptes et de la croissance globale pour la région.

Genivaldo de Silva a rejoint Eka en tant que directeur des ventes pour l'Amérique latine. En poste au Brésil, Genivaldo conduira la croissance d'Eka dans la région. Auparavant, il a occupé des postes de direction des ventes et de gestion des comptes chez Birlasoft, Sonda IT et Indra.

Eka Software Solutions est un leader mondial dans la fourniture de solutions Cloud innovantes qui aident les clients à numériser et à améliorer leurs fonctions commerciales au niveau de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion financière. Pour en savoir plus www.eka1.com .

