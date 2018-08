SUMEC Hardware & Tools Co. Ltd. erhält als erster Rasenmähersteller die RED-Zertifizierung des TÜV SÜD

NANJING, China, 1. August 2018 /PRNewswire/ -- Am 17. Juli besuchte Lutz Langguth – leitender China-Manager des führenden internationalen Zertifizierungsunternehmens TUV SÜD – die SUMEC Hardware & Tools Co. in Nanjing, um das weltweit erste RED-Zertifikat (Radio Equipment Directive) für einen Rasenmähersteller auszustellen. Dieser wichtige Meilenstein zeugt von den Fortschritten, die SUMEC in den Bereichen Mobilfunktechnologie und elektromagnetische Verträglichkeit gemacht hat. Das Unternehmen hofft, dass ihm die EU-Zertifizierung den Weg für den erfolgreichen Markteintritt in Europa ebnen wird.