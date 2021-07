Summa Equity acquiert G-CON Manufacturing, le principal fournisseur américain de solutions POD® pour salles blanches

Grâce à son acquisition de G-CON , Summa Equity fait son entrée sur le marché de la fabrication biopharmaceutique en pleine croissance, y compris la fabrication de thérapies cellulaires et géniques.

STOCKHOLM, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Summa Equity Fund II (« Summa ») a acquis une participation majoritaire dans G-CON, un important fabricant américain de salles blanches préfabriquées utilisées pour la fabrication dans l'industrie pharmaceutique. G-CON conçoit, construit et installe des suites clés en main conformes aux BPF (bonnes pratiques de fabrication actuelles) appelées POD, pour une clientèle biopharmaceutique mondiale axée sur les produits biologiques, pharmaceutiques, CDMO (développement et fabrication sous contrat) et la fabrication de thérapies cellulaires et géniques.

Fondée en 2009 à College Station, au Texas, G-CON a développé une solution de salle blanche préfabriquée unique, qui diffère des structures de salle blanche traditionnelles en raison de la facilité d'évolutivité, de la mobilité et de la capacité de réutiliser les POD une fois que le processus de production atteint la fin de son cycle de vie. L'entreprise a connu une forte croissance et a vendu plus de 300 salles blanches depuis sa création.

À mesure que le marché biopharmaceutique évolue, les modalités émergentes, telles que la thérapie cellulaire et génique, et associées à la nécessité de faire évoluer rapidement les exigences de fabrication, ont entraîné une demande pressante de solutions construites hors site, qui peuvent être fabriquées, installées et mises à l'échelle rapidement. La pandémie de COVID-19 a souligné la nécessité d'une construction hors site ininterrompue d'infrastructures de salles blanches.

G-CON est devenu un leader du marché pour répondre à cette demande, avec des solutions de fabrication de haute qualité, évolutives et flexibles, livrées dans des délais de livraison rapides et fiables. Sa proposition de valeur est particulièrement pertinente pour le marché en pleine croissance et très complexe des produits biologiques et de la médecine personnalisée, qui présente ses propres exigences de fabrication.

En abordant et en perturbant les limites des processus de fabrication conventionnels auxquels de nombreux fabricants de produits biopharmaceutiques sont confrontés, G-CON s'aligne sur l'accent mis par Summa sur la résolution des défis mondiaux et son thème sur l'évolution démographique, ainsi que sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies n°3 : « Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous à tous les âges », et n° 9 : « Industrie, innovation et infrastructures ».

Summa soutient l'entreprise dans son cheminement pour devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de biotraitement clé en main en élargissant l'offre de produits et de services et en établissant une présence locale en dehors des États-Unis.

« Nous sommes fiers de nous associer à G-CON pour le prochain chapitre passionnant de sa trajectoire de croissance », a déclaré Marika Vitiä, directrice de Summa Equity. « Nous sommes convaincus que G-CON a le potentiel d'accélérer considérablement les délais de production des bioprocédés, d'aider les fabricants de produits biopharmaceutiques à entrer sur le marché plus tôt et à répondre pleinement à leurs besoins en capacité après le lancement. Il s'agit d'un élément d'une importance vitale de la chaîne de valeur des soins de santé, garantissant qu'une plus grande partie de la société a accès aux soins de santé adéquats quand elle en a besoin. »

« Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à Summa Equity, car leur vision et leurs activités soutiennent notre objectif d'aider plus de patients à obtenir rapidement des médicaments abordables. Avec le soutien de Summa, nous élargirons nos capacités, nos services et nos offres de produits pour transformer la capacité de fabrication sur le marché biopharmaceutique. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe pour accélérer davantage l'adoption mondiale de nos solutions de biotraitement uniques », a déclaré Maik Jornitz, PDG de G-CON.

L'opération a été finalisée le 15 juillet 2021. William Blair a agi en tant que conseiller financier exclusif, Ropes & Gray en tant que conseiller juridique, PwC en tant que conseiller FDD et fiscal, McKinsey & Company en tant que conseiller en due diligence commerciale et Frank Partners en tant que conseiller ESG de Summa Equity pour la transaction. Jefferies LLC a servi de conseiller financier exclusif et Vinson & Elkins LLP de conseiller juridique de G-CON.

À propos de Summa Equity

Summa investit dans des entreprises qui résolvent les défis mondiaux et créent des résultats environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) positifs pour la société.

L'objectif de Summa est de co-créer de façon gagnant-gagnant pour les investisseurs, les sociétés du portefeuille et la société en alignant sa vision et ses résultats sur les objectifs de développement durable, en garantissant un impact net positif sur les défis ESG et le potentiel de surperformance durable à long terme.

Les investissements sont concentrés sur les industries et les entreprises au sein de trois mégatendances de durabilité : efficacité des ressources, évolution démographique et entreprises technologiques. Sur ces thèmes, les sociétés du portefeuille de Summa soutiennent un monde en transition et montrent que les entreprises peuvent faire partie de la solution. Summa possède plus de 1,4 milliard d'euros d'actifs sous gestion.

www.summaequity.com

À propos de G-CON Manufacturing, Inc.

G-CON Manufacturing conçoit, construit et installe des salles blanches préfabriquées G-CON POD®. Le portefeuille POD de G-CON fournit des salles blanches dans un certain nombre de dimensions pour une variété d'utilisations, des environnements de laboratoire aux plates-formes de médecine personnalisée et de processus de production. Les unités de salle blanche G-CON POD® surpassent les structures de salle blanche traditionnelles en termes d'évolutivité, de mobilité et de possibilité de réutiliser les POD une fois que le processus de production atteint la fin de son cycle de vie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de G-CON à l'adresse suivante : http://www.gconbio.com . G-CON Manufacturing… BUILDING FOR LIFE™

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1438062/G_CON_Manufacturing_Inc_Logo.jpg

