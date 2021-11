SUMMIT One Vanderbilt lance la vente de billets pour les fêtes

SUMMIT One Vanderbilt annonce des heures d'ouverture prolongées et sera maintenant ouvert les mercredis

Rendez-vous sur www.summitov.com pour acheter des billets et faire partie des premières personnes à profiter de l'AIR at NIGHT (AIR de NUIT) pendant les fêtes.

NEW YORK, 4 novembre 2021 /PRNewswire/ -- SUMMIT One Vanderbilt, l'observatoire le plus immersif au monde, prolonge ses heures d'ouverture et ouvrira ses portes les mercredis, du 24 novembre jusqu'à la fin du mois de janvier.

Les billets pour la période des fêtes sont désormais disponibles et les heures d'ouverture prolongées sont les suivantes :

SUMMIT One Vanderbilt’s AIR at NIGHT

Mercredi : 13 h à 22 h 30

Jeudi : 13 h à 22 h 30

Vendredi et samedi : 9 h à minuit

Dimanche : 9 h à 21 h

Des heures supplémentaires seront ajoutées la veille et le jour même de Thanksgiving (les 24 et 25 novembre), du 22 au 30 décembre et du 2 janvier au 30 janvier. Les billets ne sont pas disponibles pour le 31 décembre ou le 1er janvier. Pour connaître toutes les horaires de la période des fêtes, rendez-vous sur www.summitov.com .

Ces nouveaux créneaux horaires permettent aux invités de s'immerger dans AIR at NIGHT, un spectacle unique en son et lumière conçu par l'artiste Kenzo Digital. Alors que les lumières de la ville s'illuminent, AIR at NIGHT transforme l'espace en un phare d'énergie, de couleur et d'illusion et inclut AFFINITY, une salle interactive dotée de centaines d'orbes réfléchissants et UNITY, dans laquelle les visiteurs font partie de l'expérience elle-même et où leurs portraits sont transformés en nuages projetés.

Les amateurs de sensations fortes pourront faire l'expérience de LEVITATION, des avancées en verre qui permettent aux clients de sortir de l'enveloppe du bâtiment en toute sécurité sur du verre transparent à 324 mètres au-dessus de Madison Avenue, et d'ASCENT, les ascenseurs entièrement en verre transparent qui remontent l'extérieur du bâtiment jusqu'à plus de 364 mètres, se nichant au point d'observation le plus élevé du centre-ville de Manhattan.

Après ces sensations fortes, vous pourrez vous détendre à l'APRÈS et la SUMMIT TERRACE, un café-salon qui touche le ciel et sert des plats légers et des cocktails innovants organisés par l'Union Square Events de Danny Meyer.

« Je suis ravi de la réaction incroyable des New-Yorkais et des visiteurs de New-York au regard du SUMMIT One Vanderbilt. Afin d'éviter trop d'affluence et d'assurer la meilleure expérience possible pour tous nos clients cette saison, nous continuerons de réduire les limites de pleine capacité et de rallonger les horaires ainsi que d'ouvrir des jours supplémentaires pour accueillir plus de visiteurs. New York est un endroit unique pendant les fêtes, et aucun endroit n'égale les cieux pour profiter des lumières et des festivités », a déclaré Marc Holliday, président-directeur général de SL Green.

« Il est remarquable de voir à quel point AIR peut se transformer à différents moments de la journée et selon les conditions météorologiques », a déclaré Kenzo Digital. « Cette distinction se révèle particulièrement entre le jour et la nuit, il faut vraiment faire l'expérience des deux pour comprendre toute la portée de l'histoire. »

À propos de SL Green

SL Green Realty Corp, une société du S&P 500 et le premier propriétaire de bureaux de Manhattan, est une société d'investissement en immobilier cotée en bourse, ou REIT, qui se concentre principalement sur l'acquisition, la gestion et la maximisation de la valeur des propriétés commerciales de Manhattan. Au 30 juin 2020, SL Green détenait des participations dans 96 immeubles cumulant environ 4 millions de mètres carrés. Ceci comprend des participations détenues dans environ 2,5 millions de mètres carrés d'immeubles de Manhattan et dans environ un million de mètres carrés d'investissements par dette et en actions privilégiées.

Pour être ajouté à la liste de diffusion de la société ou pour obtenir les derniers communiqués de presse et d'autres informations sur la société, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.slgreen.com ou contacter le service des relations avec les investisseurs au (212) 594-2700.

À propos de Kenzo Digital

Nous sommes un studio de création immersif qui crée des mondes alternatifs puissants sur le plan émotionnel dans un espace physique ou virtuel. Nous juxtaposons des éléments d'art, de cinéma, de théâtre et d'architecture pour produire des œuvres révolutionnaires qui bouleversent votre expérience sensorielle au service de l'histoire. Notre objectif n'est pas seulement de divertir ou d'enthousiasmer, mais de susciter un engagement qui crée des souvenirs durables.

À propos de l'Union Square Events

Nous faisons partie de l'Union Square Hospitality Group de Danny Meyer, qui comprend des restaurants, des bars, des cafés et des fast-foods, en plus des services événementiels à grande échelle de l'Union Square Events, des services de restauration pour les institutions publiques et privées, des consultants pour le secteur et des programmes et partenariats éducatifs. Créé en 2005 sous le nom de Hudson Yards Catering, Union Square Events est un leader culinaire et opérationnel dans le secteur de l'hôtellerie, travaillant en partenariat avec un portefeuille diversifié de clients de premier choix. Nous organisons des événements uniques avec service de traiteur et des expériences culinaires inégalées dans divers lieux culturels, entreprises, lieux de divertissement et lieux privés aux quatre coins de New York et au-delà.

Contact :

Marissa Paiano

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1677144/SUMMIT.jpg

Related Links

http://www.summitov.com



SOURCE SUMMIT One Vanderbilt