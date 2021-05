Summit One Vanderbilt se lanza el 21 de octubre anunciando la reapertura de la ciudad de Nueva York

-Summit One Vanderbilt, la experiencia cultural y observatorio más inmersivo del mundo, se lanza el 21 de octubre anunciando la reapertura de la ciudad de Nueva York y el retorno del turismo

SL Green revela su primera mirada a la experiencia multisensorial de 65.000 pies cuadrados de Summit One Vanderbilt, que incluye una terraza Summit al aire libre donde los buscadores de emociones se elevan en un ascensor de cristal hasta el mirador exterior más alto del centro de la ciudad

Union Square Events de Danny Meyer presenta Après – un café inventivo, bar terraza y quioscos de comida

Regístrese en SummitOV.com ahora para ser el primero en previsualizar Summit One Vanderbilt antes de que se abra al público

NUEVA YORK, 11 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG) reveló hoy los planes para Summit One Vanderbilt, una experiencia inmersiva basada en la historia y observatorio ubicado en la corona de One Vanderbilt, la nueva torre que define el horizonte en el corazón de Manhattan de 1.401 pies de altura. Summit One Vanderbilt está conectado directamente a la Grand Central Terminal en el centro de Manhattan y será la última de una serie de aperturas anticipadas en One Vanderbilt como parte del desarrollo de 3.300 millones de dólares, incluyendo Le Pavillon del chef Daniel Boulud, galardonado con una estrella Michelin.