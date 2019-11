Sun Group remporte une sélection de choix aux World Travel Awards Asia et World Luxury Hotels Awards

Conçu également par Bill Bensley, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay sur l'île de Phu Quoc a été honoré au WTA Asia & Oceania 2019 comme « Première station et premier spa de luxe d'Asie » et « Première station du Vietnam » et Premier Village Phu Quoc Resort a été nommé : « Première station de villas d'Asie » et « Première station de villas du Vietnam » au WTA Asia & Oceania et « Station de villas de luxe d'Asie » au WLHA.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, un éternel favori au WTA 2019, a été nommé « Première station de luxe du Vietnam », « Première station de luxe d'Asie », « Première station verte d'Asie », « Premier hôtel de villas de luxe en Asie », « Première station de mariage de luxe d'Asie », et La Maison 1888 a été nommée « Premier restaurant gastronomique d'hôtel en Asie ».

Premier Village Danang Resort, géré par AccorHotels, a été nommé « Station familiale luxueuse de plage en Asie du Sud-est » au WLHA tandis que Mercure Danang French Village Bana Hills a été nommé « Hôtel de lunes de miel luxueuses en Asie » au WLHA 2019.

Les principaux complexes touristiques et de divertissement de Sun Group à Sa Pa et Danang, Sun World Fansipan Legend et Sun World Ba Na Hills, ont également été respectivement déclarés « Première attraction touristique de 2019 » et « Premier parc à thèmes du Vietnam de 2019 » au WTA Asia & Oceania.

WTA Asia & Oceania a également nommé l'aéroport Van Don International Airport, développé par Sun Group dans la province de Quang Ninh, « Premier nouvel aéroport d'Asie », premier aéroport vietnamien à remporter un prix WTA.

« Gagner ces prix est un honneur pour Sun Group et reconnaît les efforts inlassables de notre organisation, qui a toujours cherché à transformer l'industrie du tourisme au Vietnam en fournissant des produits touristiques uniques, luxueux et de haute qualité », a déclaré Dang Minh Truong, le président de Sun Group. « Ces réalisations sont également une forte motivation pour Sun Group à poursuivre sa mission de créer des repères intemporels qui contribueront au développement dynamique de l'industrie du tourisme au Vietnam. »

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1010183/Sun_Group_WTA_Awards.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1010097/Sun_Group_Award.jpg

SOURCE Sun Group