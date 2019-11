Sun-Gruppe wurde von World Travel Awards Asia und World Luxury Hotels Awards mit wichtigen Auszeichnungen geehrt

Das in Sa Pa gelegene und von Bill Bensley entworfene Hotel de la Coupole – MGallery von Sofitel wurde von WTA Asia & Oceania zum „Führenden Luxushotel in Vietnam", zum „Führenden Hotel in Asien", zum „Führenden neuen Hotel in Asien" und zum „Führenden Designhotel in Asien" und von WLHA zum „Globalen Architektur- und Designhotel der Luxusklasse" ernannt.

Das ebenfalls von Bill Bensley gestaltete JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay auf der Insel Phu Quoc wurde von WTA Asia & Oceania 2019 als „Führendes Luxusresort und Spa in Asien" und „Führendes Resort in Vietnam" ausgezeichnet, während das Premier Village Phu Quoc Resort von WTA Asia & Oceania zum „Führenden Villenresort in Asien" und zum „Führenden Villenresort in Vietnam" sowie von WLHA zum „Luxusvillen-Resort in Asien" erhoben wurde.

Ein beständiger Favorit von WTA 2019, das InterContinental Danang Sun Peninsula Resort wurde mit den Bezeichnungen „Führendes Luxusresort in Vietnam", „Führendes Luxusresort in Asien", „Führendes Grünes Resort in Asien", „Führende Luxus-Hotelvilla in Asien", „Führendes Luxus-Hochzeitsresort in Asien" prämiert und das La Maison 1888 wurde zum „Führenden Gourmet-Hotelrestaurant in Asien" ernannt.

Das von AccorHotels verwaltete Premier Village Danang Resort erhielt von WLHA die Auszeichnung „Luxus-Familien-Beach-Resort in Südostasien", während das Mercure Danang French Village Bana Hills von WLHA 2019 als „Luxushotel für Hochzeitsreisen in Asien" geehrt wurde.

Die großen Tourismus- und Unterhaltungskomplexe der Sun-Gruppe in Sa Pa und Danang – das Sun World Fansipan Legend und das Sun World Ba Na Hills – wurden zudem von WTA Asia & Oceania als „Führende Touristenattraktion in Vietnam 2019" und als „Führender Themenpark in Vietnam 2019" ausgezeichnet.

Darüber hinaus verlieh WTA Asia & Oceania dem von der Sun-Gruppe in der Provinz Quang Nah entwickelten Van Don International Airport die Auszeichnung „Führender neuer Flughafen in Asien" – damit erhält zum ersten Mal ein vietnamesischer Flughafen einen WTA-Preis.

„Diese Auszeichnungen sind eine Ehre für die Sun-Gruppe, zeugen sie doch von den unermüdlichen Bemühungen unserer Organisation in Richtung einer kontinuierlichen Transformation der Tourismusbranche in Vietnam. Dazu haben wir herausragend gestaltete Luxus-Tourismusprodukte höchster Qualität bereitgestellt", erklärt Dang Minh Truong, Vorsitzender der Sun-Gruppe. „Diese Preise sind zudem eine starke Motivation für die Sun-Gruppe, unsere Mission weiter zu verfolgen und mehr zeitlose Wahrzeichen zu schaffen, die einen Beitrag zur dynamischen Entwicklung der Tourismusbranche in Vietnam leisten."

