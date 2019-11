Sun Nuclear accueille le plus grand hôpital de recherche européen en tant que site partenaire de référence SunCHECK™

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau implémente SunCHECK en mettant l'accent sur la gestion des risques en radiothérapie

MELBOURNE, Floride, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Sun Nuclear a annoncé aujourd'hui que l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau s'est inscrit en tant que site partenaire de référence pour la plateforme de gestion de la qualité SunCHECK™. En se joignant à des institutions internationales de haut rang dans le cadre du programme de sites partenaires de référence SunCHECK, l'hôpital œuvrera à exploiter les fonctions de dosimétrie de transit et d'automatisation de SunCHECK afin d'améliorer la gestion des risques et l'efficacité de son programme de contrôle qualité en radiothérapie.

La mise en œuvre de SunCHECK par l'hôpital est dirigée par le Dr Núria Jornet, physicienne médicale renommée en Europe et ancienne présidente du Comité de physique de l'ESTRO (Société européenne de radiothérapie et d'oncologie). Chaque année, le centre traite 2 000 nouveaux patients à l'aide de quatre accélérateurs linéaires et d'une équipe de neuf physiciens médicaux, trois internes en physique médicale et huit dosimétristes.

Depuis près de 20 ans, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau utilise la dosimétrie in vivo avec des détecteurs ponctuels sur tous ses patients dans le cadre de son flux de travail clinique. Avec le passage à la dosimétrie in vivo IMRT, VMAT et SBRT, les détecteurs ponctuels sont devenus fastidieux à utiliser. L'hôpital cherchait une solution qui lui permettrait de mieux comprendre les changements qui se produisent à chaque fraction du traitement, et de continuer à fournir un filet de sécurité supplémentaire pour le traitement de ses patients. Parallèlement, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau cherchait à consolider différents outils et logiciels d'assurance qualité des machines au sein de son service. Pour répondre à ces besoins, l'hôpital a implémenté la plateforme SunCHECK.

Bénéficiant de la confiance d'utilisateurs de centaines de sites à travers le monde, SunCHECK est une plateforme de gestion de la qualité intégrée et automatisée qui aide à standardiser les flux de travail d'assurance qualité des patients et des machines auprès du personnel, des machines et entre différents sites. Le module patient SunCHECK englobe toutes les parties de l'assurance qualité des patients, couvrant les contrôles planifiés, les contrôles secondaires, l'assurance qualité préalable au traitement et la surveillance in vivo. Le module machine SunCHECK intègre tous les besoins en matière d'assurance qualité des machines, notamment une assurance qualité quotidienne, mensuelle et annuelle pratique, complète et basée sur des modèles, l'imagerie automatisée, l'assurance qualité de radiothérapie MLC et VMAT, ainsi que l'analyse des tendances.

« L'évolution de SunCHECK en vue d'inclure la dosimétrie de transit est en phase avec notre mission visant à garantir les traitements les plus optimisés et les plus sûrs pour nos patients. En outre, plus nous sommes en mesure de rationaliser l'assurance qualité sur les machines, plus nous avons de temps pour traiter les patients et mettre en œuvre de nouvelles techniques », a déclaré le Dr Núria Jornet, conseillère principale à l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, service de physique médicale.

En tant que site partenaire de référence, l'hôpital aidera à l'élaboration de bonnes pratiques en matière d'utilisation clinique, apportera ses conseils quant au développement continu de produits, et servira de ressource régionale pour la communauté en rapide expansion des utilisateurs de SunCHECK.

« Nous sommes heureux d'avoir un site aussi respecté que l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau comme site partenaire de référence pour SunCHECK », a déclaré Jeff Simon, PDG de Sun Nuclear. « Le Dr Jornet et son équipe sont des leaders en matière de bonnes pratiques d'assurance qualité en radiothérapie en Europe. Leur contribution à l'utilisation de SunCHECK pour une meilleure gestion des risques sera précieuse pour les autres services de radiothérapie qui cherchent à faire de même. »

À propos de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau propose un large éventail de services de radiothérapie pour une prise en charge optimale des patients en Catalogne. Grâce à une approche multidisciplinaire, médecins, physiciens médicaux, technologues en radiologie, infirmières ainsi qu'une vaste équipe de soutien s'efforcent d'offrir un diagnostic, un traitement et des soins continus optimaux à chaque patient.

À propos de Sun Nuclear Corporation

Sun Nuclear propose des solutions innovantes pour la radiothérapie, l'imagerie diagnostique et le positionnement des patients. Sa mission consiste à permettre aux patients de vivre une vie plus saine en améliorant la détection et le traitement du cancer. Plus de 5 000 centres de cancérologie à travers le monde lui font confiance pour une gestion de la qualité intégrée et indépendante. En mettant l'accent sur le soutien continu, Sun Nuclear vise à améliorer l'adoption de la technologie, les flux de travail et les résultats afin que les fournisseurs de soins de santé puissent obtenir de réels résultats en matière de sécurité des patients. Consultez le site de Sun Nuclear : sunnuclear.com. Suivez Sun Nuclear sur Twitter : @sunnuclear.

