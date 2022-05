Sun Nuclear lance SunSCAN™ 3D, système de balayage de l'eau cylindrique de dernière génération

En s'appuyant sur les capacités du réservoir d'eau révolutionnaire Sun Nuclear 3D SCANNER™, lancé en 2011 et qui compte plus de 1 000 unités en service, le système de balayage de l'eau SunSCAN 3D présente des flux de travail plus rapides et plus faciles et une dosimétrie ultraprécise. Ce système conserve la conception du réservoir cylindrique. Ainsi, les équipes de physique médicale n'ont plus besoin de déplacer le réservoir et de maintenir l'orientation du détecteur. Le balayage ne nécessite que 15 minutes de préparation : il suffit de faire rouler le réservoir à l'endroit désiré, de lancer le remplissage et d'exécuter la routine AutoSetup™, qui est plus rapide et précise.

Pour répondre au renforcement de l'importance des traitements stéréotaxiques, le système SunSCAN 3D offre une amélioration de la précision SRS de 0,1 mm sur tout le volume 3D, et des rapports signal-bruit améliorés pour ces traitements très précis.

Le nouveau logiciel intuitif SunDOSE™ complète le système SunSCAN 3D pour assurer une mise en service simplifiée et des flux de travail annuels d'AQ, tout en améliorant le multitâche dans l'ensemble du logiciel, en optimisant facilement les files d'attente pour le balayage, et plus encore.

« La mise en service et le balayage à faisceau sont des fondements essentiels d'un solide programme de radiothérapie. Grâce à dix ans d'expérience avec notre célèbre réservoir d'eau, nous avons rendu le nouveau système de balayage de l'eau SunSCAN 3D plus facile et plus rapide pour tous les utilisateurs des services de physique médicale, a souligné Eric Schloesser, président de Sun Nuclear. De plus, les traitements stéréotaxiques continuant d'augmenter à l'échelle mondiale, il était fondamental que le nouveau système de balayage de l'eau soit ultraprécis pour répondre aux exigences des traitements SRS et SBRT. »

Des démonstrations du système SunSCAN 3D seront proposées au stand de Sun Nuclear pendant ESTRO 2022 , du 6 au 10 mai, à Copenhague, au Danemark, où il sera exposé. ESTRO 2022 est l'assemblée annuelle de l'European Society for Radiotherapy and Oncology, qui regroupe 7 600 professionnels en radio-oncologie du monde entier.

Le 17 mai, Sun Nuclear organise un événement en ligne pour présenter ses nouveautés du printemps 2022, événement où seront donnés des renseignements sur les mises à jour des produits, notamment le système SunSCAN 3D, la plateforme SunCHECK™ et le portefeuille complet de des solutions intégrées de gestion de la qualité pour la radiothérapie et l'imagerie diagnostique. Pour en savoir plus sur l'événement, inscrivez-vous à l'adresse suivante : sunnuclear.com/spring22 .

Le système SunSCAN 3D n'est pas disponible à la vente sur tous les marchés. Le marquage CE est en cours.

À propos de Sun Nuclear Corporation

Sun Nuclear, filiale en propriété exclusive de Mirion Technologies, Inc. (NYSE: MIR) fournit des solutions innovantes pour les centres de radiothérapie et d'imagerie diagnostique. Notre mission est de permettre une vie plus saine en améliorant la prévention, le dépistage et le traitement du cancer. Plus de 5 000 centres d'oncologie dans le monde nous font confiance pour une gestion autonome et intégrée de la qualité. En nous efforçant de fournir un soutien permanent, notre objectif est de faciliter l'adoption des technologies, d'améliorer le rendement et les résultats afin que les professionnels de santé puissent obtenir des résultats concrets en matière de sécurité des patients. Rendez-vous sur : sunnuclear.com . Suivez-nous sur : @sunnuclear .

