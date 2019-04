Sun Nuclear met l'accent sur la gestion complète de la qualité lors de la réunion ESTRO 38

Des solutions indépendantes d'assurance qualité pour la radio-oncologie répondent aux besoins nouveaux et émergents en matière de techniques de traitement, de technologies et de flux de travail

MELBOURNE, Floride, 25 avril 2019 /PRNewswire/ -- Cette semaine, lors de la réunion ESTRO 38 qui se tient à Milan, en Italie, Sun Nuclear Corporation présentera un large éventail de solutions nouvelles et intéressantes pour une assurance qualité complète et indépendante en radio-oncologie, ainsi que des solutions innovantes en matière d'assurance qualité dans le domaines du positionnement des patients et de l'imagerie diagnostique.

Le stand 200 présentera les nouveautés SunCHECK™ suivantes de gestion de la qualité pour les entreprises :

Intégration de périphériques SunCHECK : nouveau dispositif de contrôle direct de périphérique d' ArcCHECK ® et de PC Electrometer™ , associé au Daily QA™ 3 et à l'IC PROFILER™, offrant une automatisation étendue des processus et une gestion centralisée des données d'assurance qualité

: nouveau dispositif de contrôle direct de périphérique d' et de , associé au Daily QA™ 3 et à l'IC PROFILER™, offrant une automatisation étendue des processus et une gestion centralisée des données d'assurance qualité Assurance de la qualité du patient pour Halcyon™ : nouveaux calculs de dose secondaire indépendants, disponibles dans le commerce, pour Halcyon au sein du module DoseCHECK™ de SunCHECK Patient

: nouveaux calculs de dose secondaire indépendants, disponibles dans le commerce, pour Halcyon au sein du module de SunCHECK Patient Contrôles automatisés de physique et de dosimétrie : nouveau module PlanCHECK™ pour les contrôles physiques et dosimétriques

Le stand 200 présentera également les nouvelles solutions de mesure basées sur des appareils suivantes :

Assurance de la qualité stéréotaxique MultiMet : nouveau cube MultiMet-WL associé au StereoPHAN™ pour la vérification de la précision de traitements de radiologie stéréotaxique multi-met à isocentre unique

stéréotaxique MultiMet : nouveau associé au pour la vérification de la précision de traitements de radiologie stéréotaxique multi-met à isocentre unique Assurance qualité des patients de radiologie stéréotaxique sans film : nouvelle prise en charge par SRS MapCHECK™ des champs de vertex et du système Accuray CyberKnife®

: nouvelle prise en charge par des champs de vertex et du système Accuray CyberKnife® Assurance de la qualité de la radiothérapie par résonance magnétique : nouvelle résonance magnétique Daily QA™ pour la mesure du faisceau et résonance magnétique MICRO+™ pour la simulation et le positionnement du patient en présence de champs magnétiques

: nouvelle pour la mesure du faisceau et pour la simulation et le positionnement du patient en présence de champs magnétiques Dosimétrie Halcyon™ : nouveau kit 3D SCANNER™ Halcyon pour la vérification du modèle de faisceau et kit Halcyon pour l'acceptation et la vérification

: nouveau kit pour la vérification du modèle de faisceau et pour l'acceptation et la vérification Assurance de la qualité de la machine de radiothérapie guidée par imagerie multi-isocentres : nouveau MultiPHAN™ pour des vérifications quotidiennes complètes de la position sur l'ensemble des systèmes d'imagerie

: nouveau pour des vérifications quotidiennes complètes de la position sur l'ensemble des systèmes d'imagerie Caractérisation de la densité électronique en fonction du temps de concentration : nouveau Advanced Electron Density Phantom pour l'automatisation des tableaux de temps de concentration pour la mise en service de systèmes de planification de traitements

Sur le stand 60, Sun Nuclear présentera toute sa gamme de solutions modernes de positionnement des patients, notamment des systèmes laser de précision pour la simulation par tomodensitométrie, la simulation par résonance magnétique, la radiothérapie guidée par résonance magnétique et la radiothérapie à l'aide d'accélérateurs linéaires.

Le dimanche 28 avril, Sun Nuclear aura le plaisir d'organiser un déjeuner-symposium intitulé Advancing QA: Insights on Independence, Integration & Efficiency (Faire progresser l'assurance qualité : un aperçu de l'indépendance, de l'intégration et de l'efficacité), à l'intention des participants à la réunion ESTRO 38. Tout au long de la réunion, Sun Nuclear donnera à des utilisateurs cliniques l'occasion de présenter sur son stand des exposés pratiques et opportuns.

« Nous sommes impatients non seulement de présenter nos solutions les plus récentes aux participants à la réunion ESTRO, mais également de mettre en valeur la profondeur et la diversité de notre offre. », a déclaré Jeff Simon, PDG de Sun Nuclear, « Nous proposons des solutions modernes, automatisées et intégrées pour les domaines de la radiothérapie et de l'imagerie diagnostique dans le but d'améliorer l'adoption de la technologie, les résultats et les flux de travail. »

Pour plus d'informations sur la participation de Sun Nuclear à la réunion ESTRO 38, veuillez consulter le site : sunnuclear.com/estro.

À propos de Sun Nuclear Corporation

Sun Nuclear propose des solutions innovantes pour la radiothérapie, l'imagerie diagnostique et le positionnement des patients. Sa mission consiste à permettre aux patients de vivre une vie plus saine en améliorant la détection et le traitement du cancer. Plus de 5 000 centres de cancérologie à travers le monde lui font confiance pour une gestion de la qualité intégrée et indépendante. En mettant l'accent sur le soutien continu, Sun Nuclear vise à améliorer l'adoption de la technologie, les flux de travail et les résultats afin que les fournisseurs de soins de santé puissent obtenir de réels résultats en matière de sécurité des patients. Consultez le site de Sun Nuclear : sunnuclear.com. Suivez Sun Nuclear sur Twitter : @sunnuclear.

