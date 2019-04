Sun Nuclear mette in mostra la gestione completa della qualità a ESTRO 38

Le soluzioni di QA per la radio-oncologia affrontano le nuove ed emergenti esigenze delle tecniche di terapia, della tecnologia e dei flussi di lavoro

MELBOURNE, Florida, 25 aprile 2019 /PRNewswire/ --Questa settimana, in occasione della Conferenza ESTRO 38 a Milano, Italia, Sun Nuclear Corporation dimostrerà un'ampia gamma di nuove entusiasmanti soluzioni per l'assicurazione di qualità (QA) indipendente ed esaustiva nel campo della radio-oncologia, oltre che le soluzioni innovative per la QA dell'imaging diagnostico e dell'allineamento dei pazienti.

Allo stand 200, i punti salienti della nuova soluzione di gestione della qualità aziendale SunCHECK™ includono:

Integrazione con i dispositivi SunCHECK : nuovo controllo diretto dei dispositivi per ArcCHECK® e PC Electrometer™ , in aggiunta a Daily QA™ 3 e IC PROFILER™, che comporta una più ampia automazione del flusso di lavoro e una gestione centralizzata dei dati QA

: nuovo controllo diretto dei dispositivi per e , in aggiunta a Daily QA™ 3 e IC PROFILER™, che comporta una più ampia automazione del flusso di lavoro e una gestione centralizzata dei dati QA QA del paziente per Halcyon™: nuovi calcoli secondari delle dosi indipendenti e disponibili per la prima volta in commercio per Halcyon all'interno del modulo DoseCHECK™ di SunCHECK Patient

nuovi calcoli secondari delle dosi indipendenti e disponibili per la prima volta in commercio per Halcyon all'interno del modulo di SunCHECK Patient Controlli automatizzati della fisica e della dosimetria: nuovo modulo PlanCHECK™ per i controlli dei grafici fisici e dosimetrici

Sempre allo stand 200, le nuove soluzioni di misurazione basate sugli strumenti includono:

QA MultiMet stereotassico: nuovo MultiMet-WL Cube con StereoPHAN™ per la verifica della precisione dei trattamenti SRS multi-met isocentrici singoli

nuovo con per la verifica della precisione dei trattamenti SRS multi-met isocentrici singoli QA del paziente SRS senza film: nuovo supporto da parte di SRS MapCHECK™ dei campi di vertice e del sistema Accuray CyberKnife®

nuovo supporto da parte di dei campi di vertice e del sistema Accuray CyberKnife® QA radioterapia basata su RM: nuovo Daily QA™-MR per la misurazione del raggio e MICRO+™ MR per la simulazione e l'allineamento dei pazienti in presenza di campi magnetici

nuovo per la misurazione del raggio e per la simulazione e l'allineamento dei pazienti in presenza di campi magnetici Dosimetria Halcyon™: nuovo kit Halcyon 3D SCANNER™ per la verifica del modello del raggio e Halcyon Package per l'accettazione e la verifica

nuovo per la verifica del modello del raggio e per l'accettazione e la verifica QA macchina IGRT multi-isocentrico : nuovo MultiPHAN™ per i controlli esaustivi quotidiani dell'allineamento fra sistemi di imaging

: nuovo per i controlli esaustivi quotidiani dell'allineamento fra sistemi di imaging Caratterizzazione della densità degli elettroni nella TAC: nuovo Advanced Electron Density Phantom per l'automazione delle tabelle TAC-densità per la messa in servizio TPS

Allo stand 60, Sun Nuclear metterà in mostra la sua gamma completa di moderne soluzioni di allineamento dei pazienti, fra cui i sistemi laser di precisione per la simulazione TAC, la simulazione RM, la radioterapia guidata da RM e la radioterapia basata su acceleratore lineare.

Domenica 28 aprile Sun Nuclear terrà un pranzo con simposio, Advancing QA: Insights on Independence, Integration & Efficiency (Progresso nella QA: introspezioni sull'indipendenza, l'integrazione e l'efficienza) per i partecipanti alla conferenza ESTRO 38. Per tutta la durata della conferenza, Sun Nuclear presenterà presso il suo stand discorsi pratici e tempestivi da parte dei suoi utenti clinici.

"Siamo pronti a mettere in mostra non solo le soluzioni più recenti per i partecipanti della conferenza ESTRO, ma anche a sottolineare la profondità e ampiezza delle nostre offerte", ha affermato Jeff Simon, AD di Sun Nuclear. "Offriamo soluzioni moderne, automatizzate e integrate sia per la radioterapia che per l'imaging diagnostico, puntando a facilitare l'adozione della tecnologia, a migliorare gli esiti e a rendere più efficaci i flussi di lavoro".

Per ulteriori dettagli sulla presenza di Sun Nuclear a ESTRO 38, visitare sunnuclear.com/estro.

Informazioni su Sun Nuclear Corporation

Sun Nuclear offre soluzioni innovative per la radioterapia, l'imaging diagnostico e l'allineamento dei pazienti. La nostra missione è consentire di vivere vite più sane migliorando l'individuazione e il trattamento dei tumori. Più di 5000 centri tumori in tutto il mondo si affidano su di noi per una gestione della qualità indipendente e integrata. Con l'attenzione sull'assistenza continua, puntiamo a facilitare l'adozione della tecnologia, a rendere più efficaci i flussi di lavoro e a migliorare gli esiti, in modo che gli operatori sanitari possano ottenere risultati reali per la sicurezza dei pazienti. Visitateci: sunnuclear.com. Seguiteci: @sunnuclear.

