Sun Nuclear s'agrandit avec un nouveau site aux Pays-Bas pour soutenir sa croissance rapide dans la zone EMEA

Le centre SunServices réunit les expéditions régionales de services, de réparations et de pièces pour une large gamme de solutions d'assurance qualité (AQ) de Sun Nuclear, notamment les appareils Daily QA™ 3, MapCHECK ® 3, IC PROFILER™ et PC Electrometer™. En outre, l'installation sert de plaque tournante pour les opérations du service client EMEA et internationales de Sun Nuclear, ainsi que pour ses équipes régionales de gestion de projet, d'installation et de mise en œuvre de la plateforme SunCHECK™.

« Ces dernières années, nous avons constaté un regain d'intérêt et une hausse de l'adoption des solutions de Sun Nuclear de la part des hôpitaux et des cliniques dans la zone EMEA et en Inde », a déclaré Kris Van Istendael, directeur des opérations mondiales de service et d'assistance pour Sun Nuclear. « Le centre SunServices de Breda renforce notre engagement envers les clients et les distributeurs de la région. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir une meilleure réactivité, une diminution des coûts et une accélération des délais d'exécution à nos précieux partenaires qui comptent sur nous pour la sécurité des patients. »

Outre la nouvelle installation aux Pays-Bas, Sun Nuclear prévoit d'ouvrir d'autres centres SunServices régionaux dans les mois à venir. Le siège social de la société est situé à Melbourne, en Floride (États-Unis), et elle possède des bureaux à Madison dans le Wisconsin (États-Unis) et à Hambourg en Allemagne. Les solutions Sun Nuclear sont vendues directement, et par l'intermédiaire d'un solide réseau de distributeurs, sur les marchés du monde entier.

À propos de Sun Nuclear Corporation

Sun Nuclear, qui fait partie de Mirion Technologies, fournit des solutions innovantes pour les centres de radiothérapie et d'imagerie diagnostique. Notre mission est de permettre une vie plus saine en améliorant la prévention, le dépistage et le traitement du cancer. Plus de 5 000 centres d'oncologie dans le monde nous font confiance pour une gestion autonome et intégrée de la qualité. En déployant continuellement des efforts, notre objectif est de faciliter l'adoption des technologies, d'améliorer le rendement et les résultats afin que les professionnels de santé puissent obtenir des résultats concrets en matière de sécurité des patients. Rendez-nous visite : sunnuclear.com. Suivez-nous : @sunnuclear.

