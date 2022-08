Sungrow anuncia um envio acumulado de 9 GW na América Latina e lança seu inversor modular "1+X"

SÃO PAULO, 26 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Sungrow, fornecedora líder global de soluções de inversores para energias renováveis, divulgou que sua remessa acumulada para a América Latina atingiu 9 GW, na Intersolar South America de 2022 esta semana. A empresa também lançou seu inversor modular "1+X", o inversor de string de SG350HX, bem como a inovação comercial e residencial, impulsionando a transição energética e melhorando a estabilidade da rede e a resiliência do fornecimento de energia.

Revelando o potencial solar na América Latina

A América Latina é uma região promissora para a energia solar. A Sungrow lidera a trajetória de crescimento e o desenvolvimento do mercado com um novo recorde de remessas de 9 GW, enquanto o marco local de 5 GW do ano passado ainda está à vista.

O impulso principal está no Brasil, que é uma das cinco principais promessas do mercado solar global nos próximos cinco anos. A Sungrow superou suas remessas acumuladas de 6 GW no Brasil e ocupa o primeiro lugar em participação de mercado desde 2019.

À medida que o futuro da energia solar parece promissor em regiões emergentes, como a Colômbia e a República Dominicana, a Sungrow amplia suas pegadas de baixo carbono nesses países e oferece produtos e serviços de forma eficiente.

Inovação líder em desenvolvimento solar distribuído e em larga escala

A inovação tecnológica é um dos fatores-chave para essa conquista robusta. Sob medida para aplicações em escala de serviços públicos, a Sungrow lançou seu inversor modular "1+X" na exposição. O inversor modular "1+X" liderará a próxima geração do desenvolvimento de usinas fotovoltaicas. O produto conta com uma unidade única de 1,1 MW, no mínimo, e a capacidade máxima pode ser expandida para 8,8 MW por meio da combinação de oito unidades. Os clientes podem escolher de 1,1 MW a 8,8 MW com base nos requisitos específicos de seus projetos. O inversor modular "1+X" redefine tanto o inversor "string" quanto o inversor "central". Além disso, é uma inovação revolucionária que moldará o futuro da energia uma vez que incuba mais possibilidades para diferentes partes interessadas.

O SG350HX, um novo inversor de string de 1.500 V otimizado para os projetos em escala de serviços públicos do Brasil, também foi exposto. O produto, com classificação de 352 kW, é equipado com 16 MPPTs e está em conformidade com módulos de grande formato e sistemas de rastreamento. Esses recursos garantem um retorno do investimento incomparável para as partes interessadas e liderança em segurança.

Além disso, espera-se que a geração distribuída (GD) de energia fotovoltaica solar do Brasil tenha uma forte curva de crescimento, principalmente após a aprovação e publicação oficial de uma tão esperada lei de GD (Lei nº 14.300/2022) que indicou mais certeza, estabilidade e transparência para o mercado. Além disso, a demanda crescente impõe exigências na evolução dos inversores, como compatibilidade com módulos de grande formato e segurança e rendimentos otimizados. Como resultado, a Sungrow atualizou sua série de inversores comerciais de 25 kW a 110 kW e o novo protagonista residencial trifásico SG15/20RT-P2. Esse portfólio de inversores de primeira linha conta com uma corrente operacional mais alta e é compatível com módulos de grande formato. Também possui proteção de segurança aprimorada e é mais conveniente para instalar, operar e manter.

Preparando-se para energizar o futuro

Como líder de mercado, a Sungrow ocupa o primeiro lugar em remessas globais de inversores fotovoltaicos com 47 GW entregues em 2021, demonstrando um desempenho global competitivo nos projetos que abastece. Além dos compromissos no setor fotovoltaico, a Sungrow também oferece sistemas de armazenamento de energia líderes do setor para enfrentar a volatilidade e a intermitência da energia renovável, garantindo um futuro sustentável com energia limpa.

O sistema de armazenamento de energia com resfriamento líquido de ponta, o PowerTitan, foi apresentado e atraiu muita atenção no local. Graças a sua tecnologia de resfriamento de temperatura otimizado e projeto de controlador de cluster inteligente, espera-se que o PowerTitan ofereça mais rentabilidade às partes interessadas e garanta competitividade no mercado.

"2021 foi um ano de recordes para a Sungrow na América Latina, uma vez que demos um salto significativo graças à dedicação contínua e às crescentes demandas da região. Estamos prontos para aproveitar mais oportunidades e enfrentar os desafios que se apresentarão nesses países latino-americanos vibrantes, com soluções de ponta e com serviços profissionais e responsivos 24 horas por dia, sete dias por semana", disse Ada Li, diretora da Sungrow América Latina.

Ao falar profundamente sobre o futuro, Li declarou que a Sungrow contribuirá para a fabricação e operação ecológicas e se envolve em iniciativas internacionais de sustentabilidade RE100 e EP100. Esses fatores reforçam seu compromisso de usar energia 100% renovável em toda a cadeia de valor e de melhorar a produtividade energética em 35% até 2028. "Esperamos um futuro com zero emissões líquidas de carbono, motivo pelo qual nossa equipe se empenha e se esforça, todos os dias", acrescentou Li.

Sobre a Sungrow

A Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") é a marca de inversores mais rentável do mundo, com mais de 269 GW instalados mundialmente em junho de 2022. Fundada em 1997 pelo professor universitário Cao Renxian, a Sungrow é líder em pesquisa e desenvolvimento de inversores solares, com a maior equipe de P&D especializada do setor e um amplo portfólio de produtos que oferece soluções de inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia para aplicações em escala de serviços públicos, comerciais, industriais e residenciais, bem como soluções de usinas fotovoltaicas flutuantes reconhecidas internacionalmente, soluções de veículos elétricos ultracompactos (NEV), soluções de estações de recarga de veículos elétricos e sistemas de produção de hidrogênio renovável. Com um sólido histórico de 25 anos no setor fotovoltaico, os produtos da Sungrow energizam instalações em mais de 150 países. Saiba mais sobre a Sungrow acessando www.sungrowpower.com.

FONTE Sungrow Power Supply Co., Ltd.

