Sungrow apresenta práticas em inovação no Fórum GD Sul no Brasil

De acordo com a Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD), o Brasil deverá ultrapassar a marca de 15GW de capacidade de GD ao fim deste ano devido a iniciativas políticas. O aumento da demanda do mercado exige soluções mais otimizadas dos fornecedores de equipamentos, como os fornecedores de inversores.

A Sungrow continua sendo líder em inovação para todos os componentes fundamentais do sistema. O engenheiro técnico da Sungrow Brasil, Gabriel Trevisan, apresentou A Integração de estação solarimétrica em sistema de monitoramento. O sistema exibe os dados meteorológicos, incluindo os principais parâmetros, como temperatura do ar, umidade relativa, pressão do ar, velocidade do vento, direção do vento e precipitação.

"Em muitos casos, os clientes designam como cláusula contratual a geração média de energia da instalação. No entanto, durante um ano atípico, a empresa instaladora pode perder benefícios. Para evitar essas perdas, a melhor solução é instalar uma pequena estação meteorológica para medir os dados meteorológicos", afirmou Gabriel Trevisan.

O sistema da Sungrow integra o sensor dentro do próprio registrador e utiliza a mesma plataforma de monitoramento. Essa integração resulta em uma experiência mais acessível em comparação ao uso de equipamentos separados para comunicação entre o sensor e o inversor. Em particular, o Sungrow Logger 1000 tem três entradas para mapear equipamentos externos. As entradas são independentes e podem ser conectadas a um interruptor direto, possibilitando utilizar uma das entradas como escravo.

A empresa também compartilhou sua experiência no fornecimento de projetos tradicionais. As apresentações atraíram a atenção do público à medida que enfatizaram a necessidade e a facilidade da utilização de energia solar. Apesar da entrada prematura da Sungrow no mercado brasileiro, a empresa mantém sua posição de líder em participação de mercado desde 2019. A Sungrow está preparada para liderar ainda mais no mercado de GD, visando otimizar os rendimentos do projeto e agilizar o processo de instalação.

Sobre a Sungrow

A Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") é a marca de inversores mais rentável do mundo com mais de 224 GW instalados mundialmente até dezembro de 2021. Fundada em 1997 pelo professor universitário Cao Renxian, a Sungrow é líder em pesquisa e desenvolvimento de inversores solares, com a maior equipe de P&D especializada do setor e um amplo portfólio de produtos que oferece soluções de inversores fotovoltaicos e Sistemas de Armazenamento de Energia (SAE) para aplicações em escala de concessionárias de serviços públicos, comerciais, industriais e residenciais, bem como soluções de usinas fotovoltaicas flutuantes reconhecidas internacionalmente, soluções de veículos elétricos ultracompactos (NEV) e soluções de estações de recarga de veículos elétricos. Com um sólido histórico de 25 anos no setor fotovoltaico, os produtos da Sungrow energizam instalações em mais de 150 países. Saiba mais sobre a Sungrow acessando: www.sungrowpower.com.

FONTE Sungrow Power Supply Co., Ltd.

