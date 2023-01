SAO PAULO, 20 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Sungrow, líder global em inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento e a SOL+ Distribuidora, nova frente de negócios da Holding SOL Copérnico, firmaram uma parceria oficial de distribuição para o mercado brasileiro. SOL+ distribuirá 500 MW de inversores fotovoltaicos da Sungrow para todo o Brasil, com garantia, suporte e assistência técnica local.

Sungrow assina um contrato de 500 MW em parceria com a Solmais para a distribuição de inversores fotovoltaicos no Brasil

Com um amplo portifólio de soluções para o mercado brasileiro de geração distribuída, a Sungrow está comprometida em estender a sua liderança, já consolidada na linha de inversores trifásicos, também no segmento residencial com os inversores monofásico de até 10kW em 2023.

Para isso, o acordo entre a Sungrow e a SOL+ prevê a comercialização de 500 MW de inversores fotovoltaicos on grid em todo território nacional, com garantia, suporte e assistência técnica local.

Através dessa parceria a SOL+ passa a ser um HUB de Distribuição da Sungrow no Brasil, com estoque local a pronta entrega de toda linha de inversores para micro e minigeração distribuída.

De acordo com Joaquim Fernandes, Diretor de Negócios da SOL+, a parceria com a Sungrow marca o início de um importante passo para o desenvolvimento do mercado de Microgeração Distribuída com soluções de alta qualidade e excelente custo-benefício para as revendas e integradores de todo país. Por meio dessa pareceria, direcionaremos todos os esforços operacionais e comerciais para difundir ainda mais a energia solar no Brasil elevando a liderança da Sungrow também na linha de inversores residenciais até 10kW.

Rafael Ribeiro, country manager da Sungrow do Brasil afirma que a fabricante está totalmente focada no mercado nacional, investindo na sua expansão, infraestrutura e recursos humanos. Mirando no mercado residencial, segue estruturando o canal de distribuição, formando uma equipe dedicada e firmando a parceria estratégica com a SOL+, que irá somar com sua expertise, solidez, histórico e capilaridade, levando a Sungrow à excelência também nos inversores residenciais.

Sobre a Sungrow

A Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") é a marca de inversores mais rentável do mundo, com mais de 269 GW instalados mundialmente em junho de 2022. Fundada em 1997 pelo professor Cao Renxian, a Sungrow é líder em pesquisa e desenvolvimento de inversores solares, com a maior equipe de P&D especializada do setor e um amplo portfólio de produtos que oferece soluções de inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia para aplicações em escala de serviços públicos, comerciais, industriais e residenciais, bem como soluções de usinas fotovoltaicas flutuantes reconhecidas internacionalmente, soluções de veículos elétricos ultracompactos (NEV), soluções de estações de recarga de veículos elétricos e sistemas de produção de hidrogênio renovável. Com um sólido histórico de 25 anos no setor fotovoltaico, os produtos da Sungrow energizam instalações em mais de 150 países. Saiba mais sobre a Sungrow acessando www.sungrowpower.com.

SOBRE A SOL+

Com a solidez financeira e a tradição de um grupo com mais de 180 anos de mercado, a SOL+, frente de negócios da Holding SOL Copérnico, une a expertise de profissionais com vasta experiência no mercado de distribuição a um modelo dinâmico e inovador de negócios para garantir aos seus clientes, de forma simples, ágil e descomplicada, a melhor experiência na distribuição de soluções para a geração de energia solar do Brasil.

