Sungrow atinge marco de envio de 5 GW na América Latina

Com uma trajetória contínua de crescimento ascendente em mercados como Brasil, Chile, México, Argentina e Uruguai, a Sungrow é a líder em participação de mercado do setor fotovoltaico da América Latina. Apesar do último ano ter sido desafiador em termos econômicos, espera-se que a Sungrow atinja um novo recorde em 2021. Particularmente, a Sungrow fez um avanço significativo no Brasil com o envio de mais de 3 GW de inversores e tem liderado a participação no mercado brasileiro desde 2019.

A Sungrow manteve a liderança de mercado nos segmentos de geração distribuída e em escala de serviços públicos, com amplas parcerias com uma infinidade de EPCs, distribuidores e integradores. A empresa possui um amplo histórico de projetos na América Latina, incluindo uma usina fotovoltaica de 852 MW no Brasil, um projeto de 400 MW no Chile e um projeto de 100 MW na Argentina. Como o único fornecedor de inversores classificado como No.1 em retorno de investimento por três anos consecutivos e fornecedor No.1 em projetos financiados pela BloombergNEF, a empresa apresenta um desempenho robusto nos projetos que energiza.

Aproveitando ao máximo o potencial de energia limpa por meio da inovação

Nenhuma das conquistas da Sungrow teria sido possível sem seu foco consistente em inovação técnica. A Sungrow é pioneira na vanguarda da inovação e apresentou esta semana um portfólio abrangente de produtos na Intersolar South America 2021.

Feita sob medida para as aplicações em escala de serviços públicos, a empresa introduziu uma solução de inversores centrais de 6,25 MW e um inversor de string SG350HX ultra-potente de 1.500 V com uma potência máxima de saída de 352 kW, viabilizando um LCOE ideal. Otimizadas para o segmento solar de geração distribuída, as soluções fotovoltaicas comerciais que variam de 33 kW a 110 kW e o portfólio fotovoltaico residencial, variando de 2 kW a 20 kW, também foram apresentados, atraindo um grande público no local. Além do segmento fotovoltaico, a Sungrow apresentou seu principal portfólio de armazenamento de energia em preparação para potencial demanda de armazenamento. Vale ressaltar que a empresa está envolvida no setor de armazenamento há mais de 15 anos e forneceu projetos marcantes em todo o mundo, como resultado de seu desempenho e inovação inigualáveis.

O setor de energia da América Latina registra desequilíbrios entre geração e demanda devido à grave seca que afetou a região e que desencadeou sérias ameaças de apagões e racionamento de energia. A Sungrow, com seus valiosos parceiros, aproveita inovações em energia limpa para diversificar a rede, capacitar os consumidores e viabilizar uma energia renovável mais acessível, flexível e estável.

Impulsionando o mercado

Desde sua introdução no mercado latino-americano, em 2017, a Sungrow está muito acima do padrão do setor com uma equipe profissional que engloba suporte técnico, vendas e serviços em todo o continente.

"É necessário que haja fortes esforços de expansão para continuar o dinamismo observado em alguns mercados pioneiros na América Latina, a fim de apoiar a ambição de carbono zero líquido. Como protagonistas neste hub solar, continuamos a apresentar produtos e serviços líderes do setor que atendam a diversas aplicações com menor LCOE, apesar do cenário em mudança e da atual pandemia da COVID-19", comentou Ada Li, diretora da Sungrow América Latina.

Sobre a Sungrow

A Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") é a marca de inversores mais rentável do mundo com mais de 182 GW instalados mundialmente até junho de 2021. Fundada em 1997 pelo professor universitário Cao Renxian, a Sungrow é líder em pesquisa e desenvolvimento de inversores solares, com a maior equipe de P&D especializada do setor e um amplo portfólio de produtos que oferece soluções de inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia para aplicações em escala de concessionárias de serviços públicos, comerciais e residenciais, bem como soluções de usinas fotovoltaicas flutuantes reconhecidas internacionalmente. Com um sólido histórico de 24 anos no setor fotovoltaico, os produtos da Sungrow energizam instalações em mais de 150 países. Saiba mais sobre a Sungrow acessando www.sungrowpower.com.

FONTE Sungrow Power Supply Co., Ltd.

