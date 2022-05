Sungrow dévoile l'onduleur modulaire « 1+X » pour les installations PV à grande échelle

L'onduleur modulaire « 1+X » est composé d'une unique unité d'une capacité minimale de 1,1 MV et sa capacité maximale peut être montée à 8,8 MV en combinant huit unités. Selon leurs besoins, les clients peuvent donc choisir entre 1,1 MW et 8,8 MW.

Des composants au système, sa modularisation est unique. Cet onduleur est conçu pour une utilisation clés en main qui réduit drastiquement les coûts de maintenance et peut être installé sans avoir besoin de faire appel à un professionnel. Les pertes sont réduites grâce à des modules qui continuent de fonctionner lorsqu'un seul d'entre eux est défaillant. L'efficacité des opérations et de la maintenance est amélioré de 70 % grâce à la possibilité de remplacer directement un module défaillant par le module de secours.

Grâce à sa puissance augmentée pour des blocs plus grands, l'onduleur modulaire « 1+X » permet de réduire les frais de transport et de construction. Le temps de réponse accéléré de l'onduleur modulaire « 1+X » offre une alternative économique au SVG.

L'onduleur modulaire « 1+X » incarne la modularisation à plusieurs MPPT permettant de produire une plus grande quantité d'énergie. Il offre une solution au problème de la quantité limitée de MPPT, caractéristique des solutions traditionnelles. Chaque module est conçu avec un MPPT indépendant afin d'augmenter la capacité de production d'énergie de la centrale.

Un système plus sûr et plus fiable

L'onduleur modulaire "1+X" est non seulement plus flexible et plus pratique pour la maintenance après l'installation, mais aussi plus sûr et plus fiable grâce à sa capacité de protection IP65. De plus, il assure une détection rapide de l'arc CC et une protection active, comme un temps d'extinction de l'arc parallèle inférieur à 40 ms.

Le produit est également équipé d'une fonction de diagnostic Intelligent IV, permettant un diagnostic précis, pratique, sûr et fiable pour la centrale électrique avec une précision de reconnaissance de plus de 95 %.

Réseau éélectrique renforcéé

L'onduleur modulaire « 1+X » affiche une technologie de pointe pour renforcer le réseau électrique et répondre aux nouvelles exigences des systèmes d'alimentation, avec un fonctionnement stabilisé pour les réseaux électriques faibles, même lorsque SCR = 1,02, et un temps de réponse de 20 ms. La solution est capable de maintenir le transfert de basse (LVRT) et haute tension (HVRT), sans être hors réseau même à très haute tension (EHV).

Conçu pour les utilisations hybrides futures

Le stockage de l'énergie est essentielle pour lutter contre l'instabilité des énergies renouvelables. Cela permet une transition à la fois rapide et en douceur vers un avenir à faible émission de carbone. Le solide onduleur modulaire « 1+X » dispose d'une interface de stockage d'énergie intégrée. Elle permet de se connecter au système de stockage de l'énergie, autorisant une utilisation future de l'énergie.

Durabilité environnementale

L'onduleur modulaire « 1+X » est plus écologique grâce à ses avancées en matière d'opération et de maintenance et une utilisation réduite de ressources comme l'eau, l'acier et même l'électricité.

D'autre part, en tant que membre des RE100, des EP100 et de l'UNGC, Sungrow continue de réduire en interne son empreinte carbone par l'utilisation d'énergies propres. Qui plus est, l'entreprise continue son travail d'amélioration de la productivité énergétique pour servir des objectifs économiques et environnementaux.

« L'onduleur modulaire "1+X" redéfinit l'onduleur avec ses aspects combinés "onduleur string" et "onduleur central". Il s'agit d'une innovation révolutionnaire qui va marquer l'avenir du secteur de l'énergie en offrant plus de possibilités aux différentes parties prenantes. » a déclaré Jack Gu, vice-président senior de Sungrow.

La société a présenté le meilleur de ses innovations techniques au cours du salon Intersolar Europe, avec d'autres portefeuilles exposés, notamment l'onduleur SG350HX, qui a remporté le prix PV Magazine, le système de stockage d'énergie à refroidissement liquide PowerTitan, et sa solution résidentielle de recharge des véhicules électriques à partir de l'énergie solaire.

À propos de Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. (« Sungrow ») est la marque d'onduleurs la plus lucrative au monde avec plus de 224 GW installés dans le monde en décembre 2021. Fondée en 1997 par le professeur d'université Cao Renxian, la société Sungrow est dans la recherche et le développement d'onduleurs solaires avec la plus grande équipe de R&D dédiée de l'industrie et un large portefeuille de produits offrant des solutions d'onduleurs photovoltaïques et des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle pour des utilisations commerciales, industrielles et résidentielles ; ainsi que des centrales PV flottantes internationalement reconnues et des stations de chargement pour véhicules électriques. Avec une solide expérience de 25 ans dans le domaine photovoltaïque, Sungrow produit des installations électriques dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus sur Sungrow, consultez: https://fra.sungrowpower.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1816613/Sungrow_1_X_Modular_Inverter.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg

SOURCE Sungrow Power Supply Co., Ltd.