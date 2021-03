Sungrow fornecerá soluções para o Projeto Futura de 852 MW(p), o maior projeto solar em execução na América Latina

SÃO PAULO, 8 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Após acordo e a recente emissão da NTP ("Notice To Proceed" ou "Ordem de Serviço") com a Focus Energia, plataforma integrada de negócios em energia, a Sungrow Power Supply fornecerá inversores e estações de transformação para a implantação da primeira fase do Projeto Futura, parque solar que em breve será um dos maiores em operação no Brasil.

Considerando as autorizações ambientais já emitidas, serão destinados cerca de 2 mil hectares para a implantação dos 22 parques da primeira fase do Projeto ("Projeto Futura I") , com 38,73 MW p cada. A área destinada fica a cerca de 40 km do centro urbano de Juazeiro, no norte do Estado da Bahia, e quando as obras forem concluídas, sua capacidade total será de aproximadamente 852 MW p , com investimento previsto em mais de 2,2 bilhões de reais. A Sungrow prevê fornecer mais de 100 estações de transformação MVS6300-LV, mais de 3 mil inversores SG250HX, além do serviço de comissionamento e start up.

O Projeto Futura I será a maior planta fotovoltaica em construção com módulos bifaciais, rastreadores e inversor string da América Latina.

Durante o processo de análise técnica da solução da Sungrow junto à Focus, ficou claro para a Sungrow que alguns fatores foram determinantes para a assinatura do contrato, como a elevada performance de seus inversores frente ao mercado, a flexibilidade de produção de energia reativa dia e noite, a redução dos bancos de capacitores necessários para o atendimento às exigências do estudo de conexão à rede da concessionária e, também, o fato do Inversor SG250HX de 250kW e 12 MPPTs já ser adequado para utilização dos novos módulos fotovoltaicos de elevada potência acima de 600 W p .

Outro diferencial competitivo fundamental apresentado pela Sungrow para a Focus foi a elevada performance e baixas perdas na transformação de energia no equipamento denominado MVstation. Na prática, a MVstation reúne os painéis de Media Tensão do tipo RMU, os transformadores e os painéis de baixa tensão trifásico de 800V ca , 3200A, conforme NBR IEC 61439-1. Os transformadores fornecidos pela Sungrow têm elevado rendimento e, quando comparado aos normalmente comercializados no mercado brasileiro, oferecem rendimento de, ao menos, 0,2% em geração de energia maior, devido aos processos de fabricação e às baixas perdas dos equipamentos. Tudo isso se traduz em maior eficiência e na possibilidade de otimizar o investimento global do projeto.

Segundo Rafael Ribeiro, Presidente da Sungrow Brasil, a companhia enxerga a importância do Projeto Futura para o país e destaca seu impacto social e econômico na cidade de Juazeiro: "Apoiar a Focus em um projeto como esse é uma grande responsabilidade e realização para o nosso time. Estima-se que mais de 8 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados na região", afirma Rafael Ribeiro.

O início das obras está previsto para abril desse ano e o início da operação comercial da planta está previsto para o primeiro semestre de 2022.



Sobre a Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") é a líder global no fornecimento de soluções em inversores para energia renovável, com mais de 154 GW instalados no mundo em dezembro de 2020. Fundada em 1997 pelo professor universitário Cao Renxian, a Sungrow é líder em pesquisa e desenvolvimento de inversores solares, com a maior equipe dedicada de Pesquisa e Desenvolvimento do setor e um amplo portfólio de produtos que oferece soluções de inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia para aplicações em usinas de grande porte, comerciais e residenciais, bem como soluções de usinas fotovoltaicas flutuantes reconhecidas internacionalmente. Com um sólido histórico de 24 anos no mercado fotovoltaico, a Sungrow está presente em mais de 150 países. Saiba mais sobre a Sungrow acessando: www.br.sungrowpower.com.

