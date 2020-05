Sungrow lança o SG25CX-SA, seu mais recente Inversor Trifásico 220 V para o Mercado Brasileiro

O inversor trifásico SG25CX-SA da Sungrow, com seu desempenho incomparável, é ideal para a condição de rede brasileira de 220 V, que responde por 55% dos diversos níveis de tensão de rede local. O inversor de 25 kW pode ser instalado em diversas usinas fotovoltaicas comerciais e garante geração de energia ideal, mesmo em instalações não ideais, pois é equipado com múltiplos MPPTs.

Em especial, o grau de proteção IP66 e grau anticorrosão de C5, torna o SG25CX-SA capaz de realizar o feito com uma eficiência impressionante e uma maior resiliência. Projetado com a tecnologia inteligente de resfriamento de ar forçado, o inversor pode operar sem precisar diminuir a velocidade em condições escaldantes e com a função de recuperação de PID (potential induced degradation), o SG25CX-SA reduz significativamente a perda de energia.

Ele permite a atualização remota de firmware, o comissionamento sem toque e pode trabalhar em conjunto com o sistema de monitoramento inteligente Sungrow, o iSolarCloud, que oferece uma leitura gráfica da produção das usinas por período analisado, bem como o status da matriz fotovoltaica e do inversor através de dispositivos portáteis inteligentes.

"Estamos entusiasmados para apresentar outra inovação de destaque, o SG25CX-SA, um típico inversor trifásico para a rede de 220 V para o Brasil, maximizando o ROI para os nossos clientes em níveis surpreendentes", disse Rafael Ribeiro, Country Manager da Sungrow Brasil. "Junto com o rápido desenvolvimento do abrangente suporte técnico, vendas, serviço pós-venda, estamos confiantes para navegar mais neste vibrante mercado emergente", acrescentou.

Desde que iniciou suas atividades no Brasil em 2017, a Sungrow tem feito grandes mudanças nos inversores fornecidos em todo o país, incluindo um projeto de 80MW no Brasil e centenas de projetos de geração distribuída em parceria com distribuidores locais. A Sungrow alcançou o primeiro lugar como líder de Market share no Brasil em 2019, segundo a IHS Markit.

Sobre a Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") é a líder global no fornecimento de soluções em inversores para energia renovável, com mais de 100 GW instalados no mundo em dezembro 2019. Fundada em 1997 pelo professor universitário Cao Renxian, a Sungrow é líder em pesquisa e desenvolvimento de inversores solares, com a maior equipe dedicada de Pesquisa e Desenvolvimento do setor e um amplo portfólio de produtos que oferece soluções de inversores fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia para aplicações em usinas de grande porte, comerciais e residenciais, bem como soluções de usinas fotovoltaicas flutuantes reconhecidas internacionalmente. Com um sólido histórico de 23 anos no mercado fotovoltaico, a Sungrow está presente em mais de 60 países, mantendo uma participação no mercado mundial de mais de 15%. Saiba mais sobre a Sungrow acessando: www.sungrowpower.com.

