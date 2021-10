Sungrow stellt auf der Intersolar Europe 2021 einen besonders leistungsstarken String-Wechselrichter SG350HX vor

Maximale Erträge

Eine der Herausforderungen für Wechselrichterhersteller ist unter anderem die Adaption an leistungsstarke großformatige Module. Der SG350HX ist kompatibel mit 182 mm und 210 mm großformatigen, hocheffizienten bifacialen Modulen mit einem maximalen Eingangsstrom von 20 A pro Strang. Dies ermöglicht die Verwendung von Solarmodulen mit einer Leistung von über 600 W.

Ausgestattet mit mehreren MPPTs sorgt der 352-kW-Wechselrichter für einen hohen Ertrag bei den unterschiedlichsten Anforderungen. Er unterstützt ein Einzelblockdesign bis zu einer Größe von 8,96 MW und ein hohes DC/AC-Verhältnis von bis zu 1,8, was ihn zu einer idealen Lösung für hohe Erträge bei niedrigem LCOE macht.

Sicherer und leistungsfähiger

Der SG350HX ist mit einigen bemerkenswerten Funktionen ausgestattet, die mit für die Betriebssicherheit von PV Anlagen sorgen. So besteht keine Gefahr mehr die zwei PV Stränge falsch gepolt an einen MPPT anzuschließen. Der integrierte DC-Schutz bemerkt den Fehler innerhalb von 15 Millisekunden und schaltet den Wechselrichter ab.

Der SG350HX ist zudem mit einer DC- und AC-Isolation Überwachung ausgestattet. Mögliche Isolationsfehler oder Kabelschäden könnten so rechtzeitig erkannt werden, was die Wartung und den Betrieb vor Ort erleichtert. Der leistungsstarke Wechselrichter wird ausgeliefert mit der Schutzart IP66 und einer Korrosionsschutzklasse von C5, die ihn für die unterschiedlichsten Standortbedingungen und Umwelteinflüsse langlebig und stabil machen. Er verfügt über eine intelligente Luftkühlung, die den Betrieb des Wechselrichters auch bei extremer Hitze, z. B. in Wüsten ohne Leistungseinbußen ermöglicht.

Hohe Netzunterstützung

Der wachsende Anteil erneuerbarer Energien, die in das Netzsystem eingespeist werden, kann zu Destabilisierung des Stromnetzes führen. Der SG350HX verfügt über einen adaptiven Algorithmus, der einen stabilen Betrieb des Wechselrichters unter schwierigenNetzbedingungen gewährleistet, selbst bei einem SCR (Short Circuit Rate) von 1,16. Er ermöglicht eine Blindleistungsreaktion innerhalb von 30 Millisekunden, ohne zusätzlichen statischen Var-Generator der traditionell in Solarkraftwerken zum Einsatz kommt.

Die integrierte Virtual Synchronous Generator (VSG)-Technologie unterstützt die Systemträgheit des Stromnetzes wie ein Synchrongenerator und reagiert netzunterstützend mit einer entsprechenden Spannungs- und Frequenzanpassung.

Der SG350HX demonstriert erneut Sungrow's hohe Innovationsfreude und seine Führungsstärke im Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen reinvestiert einen hohen Anteil seines Gewinns in seine Forschungsabteilung. Es verfügt über das größte F&E-Team in der Branche. „Auf dem Weg zur weltweiten Kohlenstoffneutralität leisten wir weiterhin Pionierarbeit und freuen uns darauf, alle Menschen mit „Clean Power for all" zu versorgen", sagte James Wu, Vizepräsident von Sungrow.

Der neue SG350HX wird in Europa ab Mitte 2022 erhältlich sein. Weitere Informationen über Sungrow SG350HX finden Sie hier .

Informationen zu Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. („Sungrow") ist mit über 182 GW weltweit installierter Leistung (Stand: Juni 2021) die weltweit am meisten bankfähige Wechselrichtermarke. Sungrow wurde 1997 von Universitätsprofessor Cao Renxian gegründet und ist führend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen verfügt über das größte engagierte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche und bietet ein breites Produktportfolio an PV-Wechselrichterlösungen und Energiespeichersystemen für Anwendungen im Energieversorgungsbereich, für gewerbliche und industrielle Anwendungen und für Wohngebäude sowie international anerkannte Lösungen für schwimmende PV-Anlagen. Sungrow kann auf eine 24-jährige Erfolgsgeschichte in der PV-Branche zurückblicken und betreibt Anlagen in über 150 Ländern. Erfahren Sie mehr über Sungrow: www.sungrowpower.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1655111/Sungrow_1500V_String_Inverter_SG350HX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg

Related Links

www.sungrowpower.com



SOURCE Sungrow Power Supply Co., Ltd