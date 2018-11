Suning annonce des contrats d'achats pour 15 milliards d'euros pendant le CIIE

L'évènement de Suning, qui s'est tenu le 6 novembre, a vu des figures centrales du gouvernement et du secteur de la distribution discuter des opportunités que représente l'évolution de la Chine pour stimuler les importations étrangères. Le pays prévoit d'importer des produits et des services pour une valeur de plus de 10 billions de dollars ces cinq prochaines années.

Suning à elle seule espère importer des biens pour une valeur de 10 milliards d'euros ces prochaines années. Le secteur prévoit que plus de 5 000 marques étrangères pénétreront sur le marché domestique florissant par le biais de la plateforme de détail de Suning et de sa chaîne de distribution mondiale.

Zhang Jindong, président de Suning Holdings Group, a expliqué : « Construire des relations stratégiques complémentaires et gagnant-gagnant basées sur la confiance mutuelle avec des partenaires commerciaux de plus en plus nombreux est une voie essentielle pour le développement futur de l'entreprise. »

Suning se positionne comme le meilleur partenaire des canaux de distribution en Chine. La filiale de détail intelligent du groupe, Suning.com, apparaît sur la liste de Fortune Global 500 et il s'agit du plus important revendeur O2O en Chine. Elle possède aujourd'hui 10 000 magasins dans plus de 600 villes et au début de l'année elle a été reconnue comme la marque ayant le plus de valeur dans le secteur de la vente au détail, avec 230 628 milliards de yuans.

Sun Weimin, vice-président de Suning.com, a déclaré au public : « La modernisation de la consommation en Chine insuffle un nouvel élan de croissance sur le marché grand public mondial. Après 40 ans de réformes, la Chine ouvre davantage son marché pour augmenter les achats à l'étranger et répondre aux évolutions des tendances de la consommation nationale. »

Suning comptait une équipe d'achats et approvisionnements forte de 500 personnes au CIIE où elle a exploré des partenariats avec des marques venant d'Europe, du Japon, d'Australie et d'Amérique du Nord. Sept de ses partenaires existants étaient présents au CIIE comme invités : Whirlpool, A.O. Smith, Rinnai, Noritz, ANCO, Ariston et Metcash.

Suning a également invité le club italien de football Internazionale Milano S.p.A., communément appelé Inter, et LAOX, l'une des principales corporations de duty-free au Japan, pour qu'ils exposent au CIIE. Depuis son acquisition en 2016 par Suning, l'Inter de Milan a conclu des partenariats avec plusieurs marques influentes comme China Unicom, Beko ou Maotai et projette de s'engager auprès de davantage de marques de consommation et de fans sur le marché local.

Parmi les autres intervenants lors du Sommet de la chaîne logistique mondiale de Suning on peut citer Jin Hong, vice-ministre du conseil du développement économique et commercial (Chine), Gonca Yilmaz Batur, vice-ministre turque du commerce, Nora K. Terrado, vice-ministre de l'industrie et du commerce des Philippines, Jorge O'Ryan, directeur de Prochile, Ottenberg Karsten, PDG de BSH Home Appliance, Rebecca Wang, vice-présidente de Nestlé Grande Chine et Robert Coviello, directeur général pour l'Asie de Bunge Limited.

Au début du mois de novembre, Suning.com a publié des revenus d'exploitation de 172,97 milliards de yuans (24,79 milliards de dollars) au cours des trois premiers trimestres de 2018, soit une augmentation de 31,15 % sur un an. Suning Group a des revenus annuels de 557,9 milliards de yuans (environ 69 milliards d'euros).

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales chinoises et comprend deux sociétés publiques, en Chine et au Japon. En 2018, Suning Holdings est passée au deuxième rang parmi les 500 plus importantes sociétés chinoises non étatiques, avec un revenu annuel de 80,85 milliards de dollars (557,88 milliards de yuans). Ayant pour mission de « Mener l'écosystème dans les industries en créant une qualité de vie exceptionnelle pour tous », Suning a renforcé et étendu son activité principale à travers huit secteurs verticaux : Suning.com, Logistics (logistique), Financial services (services financiers), Technology (technologie), Real Estate (immobilier), Sports, Media & Entertainment (médias et divertissements) et Investment (investissements). Suning.com fait partie de la liste Fortune Global 500 en 2017 et 2018. www.suningholdings.com

