Suning annonce une hausse de 31,15 % de ses recettes d'exploitation au cours des trois premiers trimestres, grâce au développement des activités de vente au détail

Au cours des neuf premiers mois de l'année 2018, Suning.com a enregistré un résultat net de 6,127 milliards RMB (878 millions US$), soit une hausse sur un an de 812,11 %. La valeur des ventes de produits a atteint 234,883 milliards RMB (33,675 milliards US$), ce qui représente une hausse de 41,91 % sur une année.

Suning.com a connu un essor fulgurant de ses ventes en ligne et dépassé ainsi d'autres plateformes de commerce électronique en ligne. Entre les mois de janvier et septembre 2018, la valeur des biens vendus en ligne par la Société a atteint 137,954 milliards RMB (19,77 milliards US$), taxes incluses, soit une progression de 70,89 % sur l'année. À la date du 30 septembre 2018, Suning.com comptait environ 382 millions d'utilisateurs inscrits. Au cours de sa campagne de promotion massive, au mois d'août, l'application mobile de Suning.com a enregistré une augmentation sur l'année de 62,29 % du nombre d'utilisateurs actifs par mois ; les ventes réalisées par le biais de l'application ont quant à elles représenté 93,5 % de l'ensemble des commandes en ligne.

Le Groupe dispose également d'une forte stratégie hors ligne, sous l'effet de ses activités O2O, et continue d'étendre ses affaires dans les villes de rang inférieur et les zones rurales. En date du 30 septembre 2018, Suning.com possédait un total de 6292 magasins physiques de vente au détail et 1453 magasins de détail Suning franchisés dans le Cloud.

Au cours des trois premiers trimestres de 2018, Suning s'est également efforcé de renforcer ses départements de logistique et de services financiers, afin d'accroître l'expérience des utilisateurs et d'améliorer la qualité de ses services. Fin septembre, Suning Logistics et Tian Tian Express possédaient au total 7,99 millions de mètres carrés d'entrepôts et d'installations de stockage, ainsi que plus de 25 894 centres de distribution. Les recettes de Suning Logistics (à l'exception de Tian Express) ont connu une croissance de 73,17 % sur l'année.

À l'approche de la Fête des célibataires, au mois de novembre, de nombreux fournisseurs de logistique ont augmenté leurs tarifs de livraison. Suning Logistics, quant à lui, a promis de ne pas augmenter ses tarifs lors de cette période de course aux achats et offrira des services de livraison gratuits entre le 1er et le 11 novembre.

Pour sa part, Suning Financial Services (activités de paiement, financement de la chaîne d'approvisionnement, entre autres) a connu une hausse de 43,63 % du volume de transactions des services de financement de la chaîne d'approvisionnement, d'une année sur l'autre. Au cours de la Fête des célibataires, Suning offrira un total d'un million de prix que les consommateurs pourront payer en 12 versements mensuels, sans intérêts.

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales chinoises et comprend deux sociétés publiques, en Chine et au Japon. En 2018, Suning Holdings est passée au deuxième rang parmi les 500 plus importantes sociétés chinoises non étatiques, avec un revenu annuel de 80,85 milliards US$ (557,9 milliards RMB). Ayant pour mission de « Mener l'écosystème dans les industries en créant une qualité de vie exceptionnelle pour tous », Suning a renforcé et étendu son activité principale à travers huit secteurs verticaux : Suning.com, Logistics (logistique), Financial services (services financiers), Technology (technologie), Real Estate (immobilier), Sports, Media & Entertainment (médias et divertissements) et Investment (investissements) ; Suning.com a fait partie de la liste Fortune Global 500 en 2017 et 2018.

