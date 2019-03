Suning.com ogłasza wzrost o 30,35% w skali rocznej za rok 2018

NANJING, Chiny, 29 marca 2019 r. /PRNewswire/ -- Firma Suning.com (002024.SZ), największy w Chinach, inteligentny detalista online-to-offline (O2O), ogłosiła przychód operacyjny na poziomie 244,96 miliarda RMB (36,479 miliarda USD), o 30,35% większy niż w poprzednim roku. Sprzedaż sięgnęła 336 miliarda RMB (50,16 miliarda USD), o 38,39% więcej w porównaniu do ubiegłego roku, a zysk netto dla udziałowców w firmie wyniósł 13,328 miliarda RMB (1,984 miliarda USD).

Duży wzrost w działalności online i offline

W 2018 r. firma Suning publikowała strategię rozwoju detalu inteligentnego, której celem było przyspieszenie ekspansji tak w sieci, jak i w sklepach tradycyjnych. Wyniki finansowe odzwierciedlają najlepsze rezultaty chińskiego przedsiębiorstwa w zeszłym roku i obrazują skuteczność strategii detalu inteligentnego.

Firma jest w posiadaniu 11 064 sklepów tradycyjnych w Chinach kontynentalnych, Hongkongu i Japonii, które obejmują różnorodne scenariusze konsumpcji, w tym Suning Retail Cloud Franchise Stores, SuFresh (supermarkety ze świeżą żywnością) oraz Suning Convenience Stores i Redbaby (sklepy z produktami dla mam i dzieci).

Wyniki działalności online Suning.com są coraz lepsze. W 2018 r. przychód ze sprzedaży wzrósł o 64,45%, znacznie przekraczając średnią branżową, a poziom sprzedaży wyniósł 208,354 miliarda RMB. Liczba zarejestrowanych klientów sięgnęła 407 milionów.

W 2018 r., dzięki współpracy strategicznej z sieciami RT-Mart, Lotus Market i Auchan, możliwości zrządzania wyspecjalizowanymi towarami firmy Suning stały się jeszcze lepsze, a wydajność łańcucha dostaw wzrosła. Z końcem roku 2018 sprzedaż firmy Suning w kategorii artykułów gospodarstwa domowego uplasowała się na pierwszej pozycji w Chinach, zyskując aż 22,1% udziałów rynkowych.

Lepsze możliwości logistyczne, usług finansowych i technologii

Firma Suning zainwestowała w rozbudowę infrastruktury detalicznej, w tym w logistykę, finanse i technologię w celu usprawnienia usług, produktów i zwiększenia konkurencyjności rynkowej.

Suning Logistics i Tian Tian Express łącznie mają do dyspozycji 9,5 miliona metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, a liczba ta wzrosła o 38,48% w porównaniu do roku ubiegłego. Sieć logistyczna firmy obejmuje 351 miast prefekturalnych oraz 2858 obszarów i regionów.

Działalność usług finansowych firmy Suning wzrosła o 55% w porównaniu do roku ubiegłego pod względem poziomu transakcji, a całkowity majątek Suning Bank wzrósł o 116% w porównaniu do początku roku. W grudniu 2018 r. dział Suning Financial Services przeprowadził serię C inwestycji i sprzedaży akcji, a wycena po inwestycyjna wyniosła 56 miliardów RMB (8,34 miliarda USD).

W 2018 r. wydatki Suning.com na badania i rozwój wzrosły o 80,81% w skali roku, a liczba inżynierów wzrosła o 52,57%. Na początku roku 2019 firma założyła oddział Suning Technology Group w ramach dążeń do wzmocnienia badań i rozwoju w zakresie technologii detalicznej w celu lepszej realizacji strategii detalu inteligentnego.

O Suning

Powstała w 1990 roku firma Suning Holdings Group jest jednym z wiodących przedsiębiorstw handlowych w Chinach z dwoma publicznymi spółkami w Chinach i Japonii. W 2018 r. firma Suning zajęła drugie miejsce w rankingu 500 największych chińskich firm niebędących w posiadaniu rządowym z rocznym przychodem na poziomie około 80,85 miliarda USD (557,9 miliarda RMB). Wypełniając misję „przewodzenia ekosystemowi we wszystkich branżach przez tworzenie elitarnej jakości życia dla wszystkich", firma Suning wzmocniła i poszerzyła kluczową działalność w ośmiu branżach wertykalnych: Suning.com, logistyka, usługi finansowe, technologia, nieruchomości, sport, media i rozrywka oraz inwestycje. Suning.com znajduje się na liście czołowych 500 przedsiębiorstw Fortune Global za rok 2018. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.suningholdings.com.

Related Links

http://www.suning.cn



SOURCE Suning Holdings Group