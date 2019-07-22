Suning.com вошла в рейтинг 2019 Fortune Global 500 с операционным доходом на уровне 37 млрд долл. США

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Suning Holdings Group

Jul 22, 2019, 13:33 ET

НАНКИН (NANJING), Китай, 22 июля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Suning.com, дочернее предприятие Suning Holdings Group ("Suning"), была включена в список 2019 Fortune Global 500 с операционным доходом на уровне 37 млрд долл. США. Начиная с 2017 года, компания появляется в этом авторитетном рейтинге уже в третий раз. Вместе с этим, Suning.com поднялась на 94 строчки по сравнению с прошлогодним показателем, войдя в пятерку самых быстро развивающихся предприятий рейтинга.

Suning.com headquarters
Suning.com headquarters

Fortune Global 500 - самый известный и авторитетный рейтинг крупнейших компаний мира. Начиная с 2008 года, число включенных в него китайских предприятий заметно возросло, а в этом году в рейтинг вошли 129 компаний Поднебесной, благодаря чему Китай впервые в истории стал лидером по количеству своих представителей в Fortune Global 500.

По данным нового рейтинга, совокупный операционный доход 500 включенных в него компаний составляет почти 32,7 трлн долл. США, что на 8,9% больше, чем годом ранее. На этом фоне, компания Suning.com продемонстрировала блестящий прогресс в 2018 году, получив операционный доход на уровне 37 млрд долл. США - на 30,35% больше, чем в 2017-м, - и заметно превысив среднеотраслевой показатель.

Являясь ведущим предприятием китайской отрасли розничной торговли, Suning.com в 2009 году приступила к онлайн-трансформации и постепенно превратилась в абсолютный флагман Интернет-торговли, достигнув равных показателей онлайн- и офлайн-продаж. Согласно финансовому прогнозу Suning.com, за первое полугодие 2019 года предприятие ожидает получить чистую прибыль в размере от 2,1 млрд до 2,3 млрд юаней (300-330 млн долл. США).

В начале текущего года Suning приобрела сеть Wanda, а в июне анонсировала покупку 80% акций Carrefour China. Эти инициативы позволят компании заметно нарастить свои возможности в сегменте универмагом и розничной торговли товарами широкого потребления (FMCG), а также дополнят спектр сценариев и категорий розничных продаж. В ходе недавнего шопинг-фестиваля 6/18 количество заказов, полученных Suning.com через омниканальную сеть продаж, увеличилось на 133% по сравнению с прошлогодним показателем, а объём реализации товаров FMCG "подскочил" на целых 245%. По состоянию наконец июня Suning.com владеет почти 15 000 собственными магазинами и франшизными точками продаж, включая почти 6 000 филиалов Suning Xiaodian (магазинов у дома).

В 2017 году компания представила свою Стратегию смарт-ритейла, в основу которой положены концепции смарт-сортинга, смарт-продаж, смарт-сервисов, смарт-логистики и смарт-моделей бизнеса. На протяжении последних трёх лет рост показателей розничных продаж и прогнозируемые объёмы сбыта Suning выражается двухзначными числами, что подтверждает правильность перспективного подхода, предусмотренного стратегией онлайн- и офлайн-продаж. 2019-й станет для компании этапом формирования и ускоренной реализации программы смарт-ритейла. Имея доступ к крупным универмагам и оперативной цепочке снабжения, Suning будет и дальше наращивать масштабы своей деятельности.

Как отметил глава правления Suning Holdings Group Чжан Цзиньдун (Zhang Jindong): "Будущее ритейла лежит в идеальной интеграции онлайн- и офлайн-платформ. Suning и дальше будет искать пути реализации стратегии смарт-ритейла, продвигаясь вперед в качестве лидера отрасли и стремясь повышать качество обслуживания потребителей в Китае и по всему земному шару".

О компании Suning Holdings Group

Основанная в 1990 году группа Suning входит в число ведущих коммерческих предприятий Поднебесной и располагает акционерными компаниями открытого типа в Китае и Японии. В 2017 году Suning Holdings заняла второе место среди 500 ведущих негосударственных предприятий КНР с годовым доходом в размере 65,7 млрд долл. США (412,95 млрд юаней). Следуя концепции "экосистемного лидерства путем обеспечения высочайшего качества жизни для всех и каждого", Suning постоянно укрепляет и расширяет свое присутствие в восьми вертикально интегрированных отраслях: Suning.com, логистике, финансовых сервисах, технологиях, недвижимости, масс-медиа и развлечениях, спорте и инвестиционном секторе. Одно из ведущих подразделений группы - Suning.com, - в 2017 и 2018 годах включалось в рейтинг Global Fortune 500.

Для получения дополнительной информации посетите www.suningholdings.com 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/950115/Suning.jpg

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SOURCE Suning Holdings Group

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Suning.com вошла в рейтинг 2019 Fortune Global 500 с операционным доходом на уровне 37 млрд долл. США

News provided by

Suning Holdings Group

Jul 22, 2019, 13:33 ET