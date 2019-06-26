Suning.com занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов китайской отрасли ритейла

Основанная в 1990 году компания Suning является одним из ведущих коммерческих предприятий Китая. Развивая основное направление деятельности - розничную торговлю, - компания успешно расширила и укрепила свое присутствие в восьми вертикальных отраслях: Suning.com, логистике, финансовых сервисах, технологиях, недвижимости, масс-медиа и развлечениях, спорте и инвестиционном секторе. Одно из ведущих подразделений группы - Suning.com, - в 2017 и 2018 годах включалось в рейтинг Global Fortune 500.

Компания Suning.com приступила к процессу цифровой трансформации в 2009 году. За эти десять лет предприятию успешно удалось перейти от концепции "+ Интернет" к "Интернет+", а затем и к "Смарт-ритейлу". Компания полностью завершила собственную Интернет-трансформацию и создала ряд инновационных моделей розничной торговли, совершающих настоящую революцию в теории и практике отрасли. По сравнению с 2009 году, стоимость бренда Suning.com увеличилась в 6 раз.

Операционный доход Suning.com за прошлый год составил 244,96 млрд юаней (36,479 млрд долл. США), что на 30,35% больше, чем годом ранее; а объем продаж достиг отметки в 336 млрд юаней (50,16 млрд долл. США) или на 38,39% больше по сравнению с предыдущим годом.

По состоянию на конец марта 2019 года компания владеет 12 329 офлайн-магазинов в Китае, Гонконге, Макао и Японии. Филиалы компании охватывают самые разнообразные потребительские сценарии, Сюда входят франшизные магазины Suning Retail Cloud, SuFresh (супермаркеты свежих продуктов питания), Suning Xiaodian (магазины и сервисы в формате "у дома") и Redbaby (специализированные точки продаж товаров для матерей и детей).

В последние годы, являясь ведущим многоканальным смарт-ритейлером Китая, Suning.com прилагает все усилия для формирования всеобъемлющей экосистемы розничной торговли как посредством онлайн-платформ, так и через физические торговые точки, охватывая как крупные мегаполисы, так и небольшие города и предоставляя своим клиентам разнообразные варианты шопинга в любое время и в любом месте. В феврале 2019 года компания сообщила о приобретении 37 универмагов Wanda по всей стране, а в июне анонсировала транзакцию по приобретению 80% акций Carrefour China с целью дальнейшей оптимизации комплексной экосистемы потребительского обслуживания, расширения категорий розничных товаров и повышения собственной конкурентоспособности на рынке товаров широкого потребления (FMCG).

В 2018 году Suning.com активизировала процесс создания глобальной цепочки поставок. В ходе первой Китайской международной импортной выставки 2018 году компания представила свой "план закупок на 10 млрд евро", в задачи которого входит вывод на рынок Китая высококачественных продуктов и сервисов мировых производителей. В 2019 году Suning подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Italy Trade Agency. Этот шаг направлен на оптимизацию коммерческих взаимосвязей с итальянским предприятием в целях содействия брендам и продуктам "Made in Italy" в вопросах освоения китайского рынка и завоевания популярности у жителей Поднебесной.

"Цифровизация и инновации играют жизненно важную роль в стратегии смарт-ритейла Suning. На протяжении последующих лет, опираясь на достижения в сфере ритейл-технологий, наша компания будет наращивать эффективность своих сервисов и продвигать трансформацию отрасли розничной торговли. Suning готова объединить свои усилия с мировыми розничными брендами для построения и усовершенствования отраслевой экосистемы в мировом масштабе", - отметил глава правления Suning Holding Group Чжан Цзиньдун (Zhang Jindong).

О компании Suning Holdings Group

Основанная в 1990 году компания Suning является одним из ведущих коммерческих предприятий Китая и владеет двумя открытыми акционерными обществами в КНР и Японии. В 2017 году Suning Holdings занял второе место среди 500 ведущих негосударственных предприятий Поднебесной с годовым доходом в размере 65,7 млрд долл. США (412,95 млрд юаней). Следуя концепции "экосистемного лидерства путем обеспечения высочайшего качества жизни для всех и каждого", Suning постоянно укрепляет и расширяет свое присутствие в восьми вертикально интегрированных отраслях: Suning.com, логистике, финансовых сервисах, технологиях, недвижимости, масс-медиа и развлечениях, спорте и инвестиционном секторе. Одно из ведущих подразделений группы - Suning.com, - в 2017 и 2018 годах включалось в рейтинг Global Fortune 500.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/929311/Suning_China_Most_Valuable_Brand_in_Retail_Industry.jpg

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