Suning finalise l'acquisition de Carrefour Chine et accélère la mise en place d'un modèle de vente au détail tous scénarios

Des sections consacrées aux appareils électroménagers de Suning seront intégrées à plus de 200 magasins Carrefour ce weekend

La marque et les activités de Carrefour en Chine resteront indépendantes

Un nouveau PDG est nommé à la tête de Carrefour Chine

NANJING, Chine, 28 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Suning.com (002024.SZ) annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Carrefour Chine, marquant ainsi le début de l'ère Suning pour Carrefour Chine.

Cette nouvelle fait suite à l'annonce de transaction faite plus tôt cette année (23 juin), dans laquelle Suning.com révélait son intention d'acquérir une participation de 80 % dans Carrefour Chine pour un montant de 620 millions EUR (4,8 milliards RMB). La transaction réalisée aujourd'hui constitue la dernière acquisition de Suning après celles de Dia Chine et des grands magasins Wanda, dans une démarche de Suning pour continuer d'accélérer l'expansion de son portefeuille de magasins physiques pour son modèle de vente au détail couvrant tous les scénarios.

Zhang Jindong, président de Suning Holdings Group, a déclaré : « Il s'agit d'une étape clé du plan de vente au détail intelligente de Suning. L'expérience de Carrefour en matière de biens de grande consommation (Fast-Moving Consumer Goods, FMCG) et les capacités de sa chaîne logistique peuvent être intégrées au modèle de vente au détail tous scénarios, au réseau logistique solide et aux technologies avancées de Suning. Grâce à nos capacités de vente au détail intelligente , Suning est en mesure de transformer les magasins Carrefour en supermarchés en ligne et hors ligne entièrement intégrés afin de répondre à la demande croissante des consommateurs. »

Le jour même de la conclusion officielle de la transaction, Zhang Jindong a été rejoint à Nanjing par plus de 20 dirigeants du siège et des régions clés de Carrefour Chine. Lors d'une réunion convoquée pour l'occasion, il a présenté le plan de développement des activités de Carrefour Chine et annoncé la nomination d'un nouveau PDG pour les activités de Carrefour Chine, fonction qui sera occupée par Tian Rui, vice-président de Suning.com.

Zhang Jindong a confirmé que Carrefour Chine ouvrira 300 nouveaux magasins dans des villes chinoises de niveau 1 à 3 au cours des cinq prochaines années. Il a également révélé que la marque et les activités de Carrefour en Chine resteraient indépendantes, tout en tirant parti du modèle de vente au détail, de la technologie ouverte, de la logistique et des capacités de la chaîne logistique de Suning afin de mieux accéder aux marchés de niveau inférieur.

Le 28 septembre, une section consacrée aux appareils électroménagers Suning sera intégrée à plus de 200 magasins Carrefour. Par la suite, les magasins Carrefour en Chine intégreront également d'autres actifs de Suning, dont des produits mère-enfant, des articles de sport et des cinémas, selon les plans dévoilés aujourd'hui. À terme, l'objectif de Suning est de créer un centre à guichet unique proposant à la communauté des biens, des services, des expériences et des loisirs.

La prochaine fête nationale marquera la première étape de la promotion commerciale commune de Suning et de Carrefour Chine, avec encore plus d'offres à venir le 11 novembre prochain à l'occasion de la Fête des célibataires, une fête commerciale très appréciée des jeunes consommateurs chinois.

Présente en Chine depuis 24 ans, Carrefour Chine exploite un réseau de 210 hypermarchés et 24 magasins de proximité, répartis dans 22 provinces et 51 grandes et moyennes villes, comptant environ 30 millions de membres. En 2018, elle a généré un chiffre d'affaires net de près de 30 milliards RMB.

L'intégration de sociétés de commerce électronique (en ligne) et de supermarchés (hors ligne) est une nouvelle tendance dans le développement du secteur de la vente au détail. Ces différents modèles commerciaux se complètent et permettent de développer les capacités de service tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Un certain nombre d'observateurs spécialisés dans ce secteur ont émis des avis positifs concernant les synergies qu'apportera cette acquisition et qui renforceront la compétitivité de Suning en accélérant son développement dans la catégorie des produits de grande consommation, en enrichissant son portefeuille de vente au détail intelligente et en contribuant à réduire les coûts d'achat et de logistique.

Notes à l'attention des rédacteurs

À propos de Suning Holdings Group

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales de Chine. Elle comporte deux sociétés cotées en Chine et au Japon. En 2019, Suning Holdings Group s'est hissée parmi les trois premières marques du classement des 500 entreprises privées les plus importantes de Chine avec un chiffre d'affaires annuel de 602,5 milliards RMB (77,24 milliards EUR) et s'est maintenue en tête du classement dans la catégorie de la vente au détail sur internet. Fidèle à sa mission de « dominer l'écosystème dans tous les secteurs en créant une qualité de vie d'élite pour tous », Suning a renforcé et développé son cœur de métier dans la vente au détail à travers un écosystème d'entreprises couvrant de multiples secteurs verticaux, dont l'immobilier commercial, les services financiers et les sports. Suning.com, sa principale filiale aux avant-postes de la vente au détail en ligne et hors ligne, figure au classement Fortune Global 500 depuis trois années consécutives (de 2017 à 2019).

