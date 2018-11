Suning International desvela su filosofía de vida "Comunidad global de curadores"

Con el aumento de la clase media, los consumidores se están centrando cada vez más en experiencias de compra basadas en escenarios ya que buscan productos más exclusivos en todo el mundo. Ir de compras no es solo un comportamiento de consumo, sino también un proceso de expresión, exploración e intercambio propios. Con eso en mente, Suning International tiene como objetivo crear una "Comunidad global de curadores", es decir, un grupo de personas, historias, productos y cultura inspiradores. Esto permite a los consumidores ser los conservadores de sus propias vidas al recopilar historias y artículos de todo el mundo y compartir la alegría de obtener cosas apreciadas e imbuir inspiración a cada día ordinario.

Steven Zhang, Presidente de Suning International dijo: "La generación más joven quiere experimentar el mundo a su manera. Suning International está explorando un nuevo modelo de relación con los consumidores. A través de escenarios experienciales innovadores y experiencias de compra compartidas, Suning International pretende ofrecer a los consumidores algo más que productos, incorporando un valor multidimensional como la cultura de la marca, los conceptos de diseño y las características personales. Esto no solo nos ayudará a promover un estilo de vida global exquisito para los consumidores, sino que también propiciará que los consumidores sean nuestros entusiastas, promotores y participantes de la marca".

Beryl Hsu, Editor Jefe de IDEAT China, dijo, "Las generaciones de los años 85 al 95 son ahora la principal fuerza de consumo, en la que los consumidores de nivel medio y alto desempeñan un papel de liderazgo. Tienen curiosidad por explorar cosas nuevas y están dispuestos a pagar por sus aficiones. Esperan más experiencias fuera de línea y están interesados en historias de marcas o de productos. Aprovechando las preferencias del consumidor, "Issue: 01'creates a homely experiential and storytelling space" (Asunto: 01' crea un espacio de hogar vivencial y narrativo).

Young Kim, socio y Director creativo de Prophet Asia señaló: "Hicimos una encuesta sobre el Índice de correlación de marcas y descubrimos que los consumidores desean algo más que productos, también quieren vínculos emocionales e inspiración. A través de una muestra curatorial de productos, 'Issue: 01', the project by Suning enables consumers to experience fine continental style" (Asunto: 01, el proyecto de Suning permite a los consumidores vivir un estilo continental excelente).

Alex Sun, CEO de Marie Claire China así como Fundador de We Media Platform"Sai LaVie" afirmó, "Soy un fanático del estilo de vida continental y he coleccionado muchos artículos exquisitos. En realidad, siempre hay una historia, un recuerdo o un diálogo con las propias emociones detrás de cada artículo que se posee".

En el Salone del Mobile.Milano Shanghai, Suning International presenta un estilo de vida continental tipo boutique a través de una muestra estática y una experiencia interactiva. Desde la perspectiva tanto de hombres como de mujeres, la sesión de muestra estática capta momentos de un día ordinario de dos curadores que documentan varios períodos de su vida cotidiana, desde la mañana hasta la noche. Presenta el diseño y la calidad exquisitos y románticos representados por varias marcas, como Marvis, Proraso, Savinelli, Fabbri 1905, domo, Gabbiano, CECI, Versace Home, Sicis y KIKO MILANO. Los visitantes también pueden encontrar elementos clásicos azules y negros del legendario club de fútbol FC Internazionale Milano, que aporta una vitalidad entusiasta a la escena.

Paralelamente, los visitantes quedarán fascinados por la zona de experiencia interactiva, donde podrán oler el rico aroma de un expreso de una cafetera Bialetti, disfrutar de la fragancia de Davines, sentir el suave cuero de Meli Melo, anotar sus recuerdos en un Moleskine y vivir la pasión de TECHNOGYM. Mientras disfruta del diseño consumado e ingenioso y la estética de una vida romántica, ¿por qué no darse un capricho con un auténtico gelato, como Audrey Hepburn en Vacaciones en Roma en la Piazza di Spagna?

Además de la experiencia in situ, los consumidores pueden crear su propio estilo de vida personal "Issue" a través del nuevo miniprograma WeChat "Issue: 01 - Found Goods From Italy" (Asunto: 01 - Mercancías encontradas de Italia) para compartir sus historias de elementos preciados y la alegría que encuentran al coleccionarlos. Steven añadió, "Creemos que al aprovechar las ventajas de Suning tanto en línea como fuera de línea, podemos ofrecer más oportunidades de innovación en el mercado local para marcas y productos boutique de todo el mundo".

Durante la exposición, Suning International abrirá una tienda pop-up de estilo de vida continental en el hotel Bellagio Shanghai, proporcionando un espacio para la comunicación, la interacción y el intercambio para los consumidores a los que les encantan los diseños y la estética de la vida extranjeros. Una serie de eventos emergentes internacionales de Suning recorrerán varias ciudades en el futuro y presentarán una inspiración de diseño de alta calidad y marcas exquisitas para reflejar maravillosas escenas de la vida cotidiana.

Acerca de Suning International

Como una de las filiales estratégicas más importantes de Suning que se centra completamente en acelerar la globalización del Grupo, Suning International mantiene su compromiso con la expansión de negocios internacionales de Suning con el concepto principal de "Global Suning, Build to Last" (Global Suning, Creada para perdurar). A lo largo de los años, Suning International ha impulsado su compromiso de "servir al mundo" de manera real y persistente promoviendo la cooperación comercial internacional, la optimización de la construcción de la cadena de suministro internacional, desarrollando la colaboración técnica transnacional y realizando inversiones junto con fusiones y adquisiciones de la empresa, con los recursos y las plataformas avanzados del ecosistema multisectorial de Suning. Suning International ahora tiene presencia en todos los continentes y regiones del mundo, con un número de sucursales y oficinas comerciales establecidas o en proceso, que incluyen un centro de investigación y desarrollo en Silicon Valley con énfasis en la innovación tecnológica, la marca minorista LAOX en Japón y la sucursal de Suning en Hong Kong.

Acerca de Suning

Fundada en 1990, Suning Holdings Group es una de las empresas comerciales líderes en China con dos empresas públicas en China y Japón. En el año 2018, Suning Holding ocupó la segunda posición entre las principales 500 empresas privadas de China con unos ingresos anuales de 69.000 millones de dólares estadounidenses (557.875 millones de yuanes). Con la misión de "Liderar el ecosistema en las industrias mediante la creación de calidad de vida de elite para todos", Suning se ha fortalecido y ha expandido su actividad empresarial principal a través de industrias verticales diversificadas: Suning.com, Logística, Servicios financieros, Tecnología, Servicios inmobiliarios, Deportes, Multimedia y entretenimiento e Inversión. Suning.com se incluyen en la lista de Fortune Global 500 de 2017 y 2018.

www.suningholdings.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/788811/Suning_Milano.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/788812/Suning_Curators.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/788813/Suning_continental.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/788814/Suning_interactive_experience.jpg

Related Links

http://www.suning.cn/



SOURCE Suning Holdings Group