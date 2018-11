Suning International divulgue la philosophie de vie de la « communauté mondiale des curateurs » en offrant une expérience dans une boutique où collectionner, découvrir et partager

Le plein essor de la classe moyenne fait que les consommateurs sont de plus en plus friands d'expériences d'achat basées sur des situations concrètes alors qu'ils recherchent davantage de produits haut de gamme à l'échelle mondiale. Acheter n'est pas seulement un comportement lié à la consommation, mais aussi un moyen d'expression personnelle, de recherche et de partage. Dans cet esprit, Suning International entend créer une « communauté mondiale des curateurs », à savoir un ensemble de personnes, d'histoires, de produits et de cultures qui sont autant de sources d'inspiration. Cela permet aux consommateurs d'être les curateurs de leur propre vie en collectionnant des récits et des objets du monde entier et en partageant la joie qu'ils ressentent à obtenir des choses précieuses et à insuffler de l'inspiration dans leur vie de tous les jours.

Steven Zhang, président de Suning International a déclaré : « La jeune génération veut découvrir le monde comme bon lui semble. Suning International explore un nouveau modèle de relation avec les consommateurs. En envisageant des situations expérimentales innovantes et des expériences d'achat partagées, Suning International vise à offrir plus aux clients que de simples produits. Pour ce faire, elle intègre des valeurs multidimensionnelles comme la culture des marques, le design et les caractéristiques personnelles. Cela va non seulement nous aider à prôner un style de vie raffiné sur toute la planète auprès des consommateurs, mais aussi à susciter l'intérêt des clients pour notre marque dont ils seront ainsi les promoteurs, tout en participant à nos initiatives ».

Beryl Hsu, rédactrice en chef du magazine IDEAT China, a déclaré : « Les générations nées entre 1985 et 1995 représentent désormais le noyau dur des consommateurs, dans lequel les acheteurs de produits et de services de moyenne gamme et haut de gamme jouent un rôle prépondérant. Ils sont désireux d'explorer de nouvelles choses et sont prêts à s'offrir leurs passions en y mettant le prix. Ils veulent vivre plus d'expériences hors ligne et s'intéressent aux histoires des marques ou des produits. En cernant les préférences des consommateurs, 'Issue: 01' crée un espace chaleureux, tissé de narrations et d'expériences ».

Young Kim, associée et directrice artistique chez Prophet Asia, a déclaré : « En réalisant une enquête sur l'indice de corrélation entre les marques, nous avons découvert que les consommateurs ne sont pas seulement à l'affût de produits, mais aussi de liens émotionnels et de sources d'inspiration. Grâce à une exposition très soignée des produits, 'Issue: 01', le projet de Suning permet aux consommateurs de découvrir un style continental raffiné ».

Alex Sun, PDG de Marie Claire China et fondateur de 'Sai LaVie', plate-forme de We Media, a déclaré : « Je suis un amoureux du style de vie continental et j'ai collectionné un grand nombre d'objets raffinés. À vrai dire, il y a toujours une histoire, un souvenir ou un dialogue empreint de vos propres émotions qui se profile derrière chaque objet en votre possession ».

Sur le Salone del Mobile.Milano Shanghai, Suning International présente une vitrine du style de vie continental par le biais d'une exposition statique et d'une expérience interactive. Reflétant un point de vue féminin et masculin, le format d'exposition statique s'inspire des tranches d'une journée ordinaire de deux collectionneurs qui documentent plusieurs moments de leur vie quotidienne, du petit matin à minuit. Ce format met en exergue le design raffiné et romantique et la qualité qui caractérisent un certain nombre de marques, dont Marvis, Proraso, Savinelli, Fabbri 1905, domo, Gabbiano, CECI, Versace Home, Sicis et KIKO MILANO. Les visiteurs pourront également découvrir les motifs bleus et noirs emblématiques du légendaire club de football FC Internazionale Milano, qui ajoutent une touche de franche vitalité à cette installation.

Parallèlement à cela, les visiteurs seront fascinés par l'espace consacré aux expériences interactives, où ils pourront humer le délicieux arôme d'un expresso préparé avec une cafetière Bialetti, apprécier les senteurs des produits Davines, effleurer le cuir souple de Meli Melo, consigner leurs souvenirs sur un carnet Moleskine et s'adonner avec passion à l'exercice grâce à TECHNOGYM. Tout en appréciant le design parfait et ingénieux et l'esthétique d'une vie romantique, vous pourrez vous faire plaisir en dégustant une vraie glace italienne, comme le faisait Audrey Hepburn sur la Piazza di Spagna dans le film Vacances romaines.

Les consommateurs pourront non seulement vivre l'expérience proposée sur le site, mais aussi créer leur style de vie personnel « Issue » grâce au nouveau mini-programme « Issue:01 - Found Goods From Italy » de WeChat où ils partageront les histoires sur leurs objets précieux et la joie qu'ils éprouvent à en faire la collection. Steven a ajouté : « Nous croyons qu'en tirant parti des avantages que procure Suning en ligne et hors ligne, nous pouvons offrir plus de possibilités d'innovation sur le marché local aux marques et aux produits des boutiques du monde entier ».

Pendant le salon, Suning International va ouvrir une boutique éphémère à l'hôtel Bellagio Shanghai, qui offrira un espace de communication, d'interaction et de partage aux consommateurs amoureux de design étranger et d'esthétique au quotidien. Une série d'évènements éphémères et itinérants sera organisée par Suning International dans différentes villes à l'avenir. Elle véhiculera une inspiration pour le design haut de gamme et des marques raffinées qui reflèteront les moments fabuleux de la vie quotidienne.

À propos de Suning International

Étant l'une des filiales stratégiques les plus importantes de Suning, entièrement axée sur l'accélération de la mondialisation du groupe, Suning International s'engage à développer les activités internationales de Suning en s'appuyant sur le concept fondamental de « Global Suning, Build to last » (Suning international, construire pour durer). Au fil des ans, Suning International s'est fortement impliquée pour « être au service du monde », véritablement et de manière durable. Pour ce faire, elle a sans cesse promu la collaboration commerciale internationale, optimisé la construction de la chaîne logistique à l'étranger, développé la collaboration technique transnationale et mené les investissements, les fusions et les acquisitions de l'entreprise, en exploitant les ressources et les plateformes de pointe de l'écosystème multisectoriel de Suning. Désormais présente sur tous les continents et dans toutes les régions du monde, Suning International compte un certain nombre de succursales et de bureaux commerciaux déjà ouverts ou en cours de création, notamment un centre de R & D dans la Silicon Valley qui s'attèle tout particulièrement à l'innovation technologique, ainsi que l'enseigne commerciale LAOX au Japon et la branche Suning à Hong Kong.

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning Holdings Group est l'une des principales entreprises commerciales chinoises et se compose de deux sociétés publiques, l'une en Chine, l'autre au Japon. En 2018, l'entreprise a été classée à la deuxième place parmi les 500 plus importantes sociétés chinoises non étatiques pour la troisième année consécutive, et elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 557,875 milliards RMB (environ 69 milliards d'euros). S'étant fixé pour mission de « Mener l'écosystème dans tous les secteurs d'activité en créant une qualité de vie exceptionnelle pour tous », Suning a multiplié ses atouts et étendu son activité principale via plusieurs secteurs verticaux : Suning.com, Logistics (logistique), Financial services (services financiers), Technology (technologie), Real Estate (immobilier), Sports, Media & Entertainment (médias et divertissements) et Investment (investissements). Suning.com a figuré sur la liste des entreprises classées au palmarès Fortune Global 500 en 2017 et 2018.

