Suning International et l'Agence de commerce italienne élèvent la qualité de la coopération, élargissent le schéma stratégique des importations étrangères

Récemment, Suning International a lancé l' authentique pavillon italien sur la plateforme de commerce électronique Suning.com, propriété de Suning. L' authentique pavillon italien est le résultat d'une collaboration entre Suning International et l'Agence de commerce italienne. C'est une plateforme en ligne destinée à promouvoir les produits italiens pour la consommation intérieure chinoise, permettant à un public plus nombreux de choisir des produits italiens de grande qualité sur place et sélectionnés par les acheteurs étrangers de Suning International. Suning International travaille par ailleurs sur une série de pavillons nationaux en tirant avantage de sa portée internationale.

Suning International aide les petites marques et les marques intermédiaires de grande qualité à investir le marché chinois, en particulier les nouvelles marques se distinguant à l'étranger mais qui restent confidentielles en Chine. En tirant parti des avantages à la base des solutions marketing locales couvrant tous les champs, l'ensemble de la chaîne et omnicanales, Suning concentre rapidement le public ciblé sur la plateforme, finalise le conditionnement commercial et assure la campagne et la stratégie de vente adaptées au contexte local.

Tout en fournissant des points de vente supplémentaires aux détaillants traditionnels du commerce électronique, Suning propose également des solutions personnalisées « contenu + marketing + canaux » sur l'ensemble de la chaîne, à l'instar du choix des acheteurs, de l'incubation de la propriété intellectuelle et des modalités innovantes de contenu correspondant aux caractéristiques de la marque. Suning s'efforce d'attirer une population chinoise toujours plus ciblée et jeune, disposant d'un plus grand pouvoir d'achat.

La coopération très étroite entre Suning International et l'Agence de commerce italienne donne à penser que Suning exploitera plus avant les avantages en ressources d'une plus grande intégration en ligne et sur site ; continuera de mettre en avant la vente au détail intelligente comme modèle dominant permettant de transformer le secteur mondial de la vente au détail ; et continuera de promouvoir la coopération avec les marques étrangères réputées pour créer des modes de vie étrangers plus originaux qui répondent aux exigences des consommateurs et améliorer la qualité de la consommation et l'expérience du service.

À propos de Suning Holdings Group

Fondée en 1990, Suning est l'une des plus importantes sociétés commerciales en Chine, avec deux entreprises publiques en Chine et au Japon. En 2019, Suning Holdings figurait dans le trio de tête des 500 premières entreprises privées en Chine, son chiffre d'affaires annuel s'élevant à 602,5 milliards de RMB (environ 77,24 milliards d'euros), et au premier rang dans la catégorie vente au détail sur Internet. Se fixant pour mission de « Porter l'écosystème transsectoriel en créant une qualité de vie d'élite pour tous », Suning a renforcé et étendu son cœur de métier à travers un écosystème d'entreprise composé de multiples industries verticales, dont les locaux commerciaux, les services financiers et le sport. Suning.com, la principale filiale pionnière de la vente au détail en ligne et sur site, a figuré sur la liste Fortune Global 500 durant trois années de suite, de 2017 à 2019.

