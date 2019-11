Suning International s'associe avec l'Agence italienne pour le commerce extérieur pour fournir des produits « italiens authentiques » aux consommateurs chinois

Les deux parties ont conjointement annoncé le lancement d'une toute nouvelle campagne de marketing « Suning-ITA Authentic Italian Promotion 2019-2020 ». La campagne Suning-ITA Authentic Italian Promotion vise à sensibiliser les clients chinois à propos de la qualité des produits italiens et à tirer parti du concept d'authenticité afin d'augmenter l'offre et la vente des produits fabriqués en Italie, ainsi que l'exportation de ces produits vers la Chine.

Le nouvel accord permet aussi à Suning de prévoir de mener une série de campagnes de marketing en ligne et hors ligne pour accroître la sensibilisation et la croissance de la consommation de produits italiens authentiques en Chine, en encourageant une meilleure compréhension des produits italiens chez les consommateurs chinois et en élargissant davantage le concept d'authenticité avec l'objectif d'augmenter.

En outre, l'ITA soutiendra Suning pour faciliter l'approvisionnement des produits italiens authentiques avec un investissement marketing et afin d'établir la Suning-Italy Retail Academy, un programme de formation qui vise à former des acheteurs professionnels orientés vers l'étranger.

Suivant la stratégie chinoise en matière de commerce international et la signature d'un accord de coopération stratégique en mars 2019 en présence du président chinois M. Xi Jinping et du premier ministre italien M. Giuseppe Conte, Suning prévoit d'introduire 150 marques italiennes du design, de la mode et de la technologie en 2019, dont la marque de sous-vêtements La Perla, la marque de mode O Bag et la marque d'éclairage Flos. Suning ouvrira aussi 150 magasins intelligents hors ligne de détail consacrés aux produits étrangers et à la consommation basée sur l'expérience dans de grandes villes chinoises au cours des trois prochaines années. La société lancera également un « pavillon italien » sur les canaux en ligne, proposant un style de vie italien et des expériences culturelles qui favorisent la pénétration de la marque sur le marché intérieur. En outre, Carrefour Chine jouera un rôle important pour la chaîne d'approvisionnement de Suning International et coopérera avec l'ITA afin de proposer plus d'aliments et boissons italiens sur le marché chinois.

« Le marché chinois a un énorme potentiel, même pour les consommateurs des villes de troisième ou quatrième rang. Suning tirera pleinement parti de l'omnicanal et de modèles industriels multiples pour augmenter le volume des ventes et la notoriété de marque pour les marques italiennes » a déclaré Zhang Jindong, président du conseil d'administration de Suning. Il a également mentionné que Suning continuera de se concentrer sur le développement et les affaires à l'international par des modèles à scénario complet et des solutions intelligentes de vente de détail.

Au cours de ce salon, Suning International va renforcer le pouvoir d'achat concernant les produits de santé, de la mode, de beauté et alimentaires. De plus, Suning va ouvrir un magasin intelligent haut de gamme à Shanghai en mars 2020 qui deviendra un lieu de rassemblement pour des marques haut de gamme de niche du secteur du design, de la mode et de la technologie, afin d'encourager la modernisation de la consommation et de proposer des produits qui améliorent la qualité de vie. En outre, Suning International proposera une consommation interactive basée sur l'expérience incarnée dans les magasins intelligents haut de gamme Suning et les divisions de Suning International, en répondant à l'intérêt des jeunes consommateurs pour la mode et les tendances, afin d'offrir des produits de première qualité et de rendre les consommateurs chinois plus heureux.

En tant que société leader de la vente au détail intelligente en Chine, Suning participe activement au CIIE et tire profit de ses avantages omnicanaux, à scénario complet et multientreprises, ainsi que des importants points de vue et prédictions en matière de consommation et de tendances de consommation basés sur la technologie et le big data, afin de donner aux marques étrangères des moyens complets et de devenir une passerelle pour que les marques étrangères pénètrent le marché chinois.

À propos de Suning Holdings Group

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales en Chine et comprend deux entreprises publiques en Chine et au Japon. En 2019, Suning Holdings Group s'est classée parmi les trois premières marques dans le top 500 des entreprises non détenues par l'État en Chine avec un chiffre d'affaires annuel de 602,5 milliards de yuans (environ 77,24 milliards d'euros) et a continué d'atteindre le haut du classement en matière de vente au détail sur Internet. Adhérant à la mission de l'entreprise consistant à « mener l'écosystème parmi les industries grâce à la mise en place d'une qualité de vie optimale pour tous », Suning a renforcé et élargi ses activités de base telles que la vente au détail par le biais d'un écosystème d'entreprise formé par de multiples secteurs verticaux, notamment l'immobilier commercial, les services financiers et les sports. Suning.com, la principale filiale faisant figure de pionnière dans la vente au détail en ligne et hors ligne, a été répertorié dans la liste Fortune Global 500 pour trois années successives de 2017 à 2019.

