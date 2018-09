Sunit Patel, diretor financeiro da CenturyLink, deixa a empresa

MONROE, Luisiana, 24 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A CenturyLink, Inc. (NYSE :CTL ) anunciou hoje que Sunit Patel, vice-presidente executivo e diretor financeiro da empresa, demitiu-se da CenturyLink e aceitou um cargo de liderança executiva em outra empresa. A resignação de Patel entrará em vigor no dia 28 de setembro. A CenturyLink começará a procurar um substituto, buscando candidatos internamente e fora da empresa.

Neel Dev, vice-presidente financeiro do grupo CenturyLink, foi nomeado diretor financeiro interino e sua nomeação entrará em vigor com a saída de Patel. Dev atuou como líder de planejamento da integração da Level 3 na recente aquisição da CenturyLink e é atualmente responsável pelo suporte financeiro da unidade de negócios, cadeia de fornecimento e compras, gestão de controle de capital, gestão de controle do capital, orçamento, e análise e gestão do desempenho financeiro. Ele é parte da equipe de liderança de Patel há 14 anos e tem mais de 20 anos de experiência no setor de telecomunicações, atuando na área financeira e de operações.

"Sunit fez contribuições significativas para a CenturyLink e para a Level 3 como diretor financeiro e foi um parceiro importante para as duas empresas e para mim", disse Jeff Storey, presidente e diretor executivo da CenturyLink. "Além disso, Sunit realizou um excelente trabalho na criação de uma equipe de liderança excelente e reforçando os recursos humanos em toda a divisão de finanças. Sunit se concentrava nas partes interessadas externas, e Neel tem sido nosso diretor financeiro operacional de facto e parte da minha equipe de gestão nos últimos dez anos. Tenho todos os motivos para acreditar que ele continuará promovendo a disciplina financeira em toda a CenturyLink com foco na sinergia, na eficiência operacional e no crescimento rentável."

