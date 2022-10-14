SUNMI представила решения IoT для бизнеса на выставке GITEX GLOBAL 2022

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SUNMI Technology

Oct 14, 2022, 10:36 ET

ШАНХАЙ, 14 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания SUNMI, занимающаяся разработкой комплексных решений для бизнес-аналитики в области Интернета вещей (IoT), представила свои принципиально новые бизнес-решения на базе Android на выставке GITEX GLOBAL 2022 (стенд SUNMI: H4-E20) и продемонстрировала многочисленные цифровые решения на основе сценариев с широким спектром устройств, таких как мобильные/платежные/настольные/киосковые терминалы, а также недавно модернизированная платформа облачного управления IoT, SUNMI DMP. Цифровые решения, поставляемые в комплекте с этими устройствами IoT и различными облачными сервисами, играют важную роль в цифровой трансформации в таких секторах, как финансы, общественное питание и розничная торговля.

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SUNMI at GITEX onsite image
SUNMI at GITEX onsite image

«Мы уже более шести лет работаем в регионе Ближнего Востока и Африки и неизменно стремимся предоставлять технические решения для бизнеса в сфере IoT для предприятий во всех секторах. Ценностное предложение SUNMI состоит не только из этих привлекательных устройств IoT, но и полноценной экосистемы, платформы для предоставления комплексных решений, позволяющей вашим клиентам гибко управлять своими устройствами и операциями», — заявил г-н Сэм Су (Sam SU), главный операционный директор компании SUNMI.

Участники выставки, посетившие стенд компании SUNMI в GITEX, узнали, как решения IoT для бизнеса от компании SUNMI расширяют возможности отдельных лиц и организаций и повышают эффективность бизнеса. Платформа управления устройствами (DMP) компании SUNMI включает в себя функции развертывания, эксплуатации, технического обслуживания и мониторинга устройств, что позволяет компаниям получать данные для анализа и устранять географические ограничения. Кроме того, DMP от SUNMI позволяет легко и безопасно управлять принадлежащими компании устройствами, приложениями и контентом из облачных сред, а также развивать бизнес с профессиональным сервисом. Также доступно частное развертывание для данных, требующих повышенной защиты. Кроме того, система SUNMI RKI, сертифицированная по PCI, помогает пользователям обеспечивать безопасное, эффективное и удобное введение ключей через систему облачных терминалов.

Компания SUNMI предоставляет финансово-технологическим организациям собственные и открытые технологии, позволяющие им безопасно управлять своими операциями. Продукты серии P компании SUNMI включают в себя универсальные терминалы, которые могут использоваться на кассовой стойке или в руке и поддерживают многоканальные способы оплаты, включая бесконтактные платежи, платежи с использованием чипов и пин-кодов, платежи NFC, оплату по QR-коду и т.д. Высокопроизводительный процессор и множество конфигураций обеспечивают готовность систем к цифровой трансформации.

Команда SUNMI по Ближнему Востоку и Африке проведет церемонию вручения премий партнерам за выдающиеся достижения региональных отраслей и сценарии применения цифровых решений.

Информация о компании SUNMI

SUNMI — ведущая компания, предоставляющая цифровые решения с использованием универсальных устройств и программной экосистемы Интернета вещей (IoT). Компания SUNMI стремится к обеспечению бизнеса интеллектуальными устройствами IoT и поддержке интегрированных облачных сервисов, созданию взаимосвязанного мира и, наконец, достижению целей Business 4.0. www.sunmi.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1918182/SUNM_GITEX_onsite_image.jpg

SOURCE SUNMI Technology

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