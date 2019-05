Sunmi permet aux commerçants de passer au numérique, grâce à la technologie de paiement Alipay, qui repose sur la reconnaissance faciale

TAIPEI, Taïwan, 28 mai 2019 /PRNewswire/ -- Au salon COMPUTEX 2019, le 28 mai 2019, Sunmi, un leader mondial en matière de technologies matérielles de l'IdO, a présenté une série de solutions de paiement Alipay reposant sur la reconnaissance faciale, mettant en lumière l'application pratique de cette toute nouvelle méthode de paiement en Chine continentale.

Le mode de paiement reposant sur la reconnaissance faciale d'Alipay est sur le point de révolutionner le marché, car ce sera une expérience inédite pour le grand public. Cette technologie de pointe, que l'on ne voyait avant que dans les films d'anticipation, est désormais bien réelle. Ce nouveau mode de paiement assure un confort sans pareil lors des courses ou des achats, le client pouvant faire ses achats sans téléphone portable ni portefeuille.

Sunmi Dragonfly a été inauguré le 17 avril, l'application de paiement par reconnaissance faciale d'Alipay étant désormais commercialisée en Chine continentale. Ant Financial Services a également annoncé un plan d'investissement de trois milliards de yuans pour populariser cette technologie dans les trois prochaines années. À ce jour, plus d'un million d'utilisateurs, dans 100 villes chinoises, ont déjà fait l'expérience de ce mode de paiement si pratique. Alipay fournit la technologie de paiement reposant sur la reconnaissance faciale, le nouveau mode de paiement disposant d'un bouclier de sécurité, d'une informatique intelligente et d'un système intégré de gestion du risque, conçu pour garantir la sécurité et l'exactitude des données. L'app market de Sunmi est devenu l'un des plus grands pourvoyeurs d'applications au monde dans le secteur des activités interentreprises, grâce à son portefeuille complet de paiement reposant sur la reconnaissance faciale. En combinant matériel et logiciel, Sunmi facilite aux partenaires et aux commerçants l'accès aux technologies de paiement reposant sur la reconnaissance faciale. Promue par Sunmi et Alipay, cette technologie se généralise dans les supermarchés, les organismes publics, les hôpitaux et les hôtels, entre autres. Sunmi et Alipay ont établi un partenariat, en 2017, pour mettre en place l'écosystème de paiement reposant sur la reconnaissance faciale.

Sunmi a mis en place un réseau de plus de 10 000 partenaires. Durant le salon, Sunmi, en collaboration avec les leaders de technologie en point de vente Haiding, TCPOS et PC Mira, a présenté des solutions de choix de supermarché, qui intégrent des logiciels et du matériel pour aider les commerçants à passer au numérique.

Sunmi prévoit de continuer d'aller au-devant des commerçants traditionnels et de leur aménager un écosystème bénéfique. L'écosystème permet aux clients de régler leurs achats de façon pratique et efficace en se passant de support de paiement, tout en intégrant les canaux d'information en ligne et hors ligne pour promouvoir la transformation numérique des commerçants traditionnels. Il s'agit de rapprocher les services des commerçants du public et de lancer des campagnes marketing ciblées en direction des clients réguliers.

SOURCE Sunmi