Sunport Power: die erste netzunabhängige Solar-PV mit S1-Modul in Betrieb genommen

"Wir realisierten ein komplett maßgeschneidertes Projekt vom vorläufigen Produktdesign bis zur späteren Installation vor Ort. Das farbige Stahlziegeldach der Fabrik mit großem Spalt und geringer Tragfähigkeit aufgrund der unkonventionellen Projektanforderungen, Wir haben sofort ein spezielles F&E-Team gegründet und dem Kunden ein Schema mit ausgereiften Produkten und Design in kurzer Zeit zur Verfügung gestellt, das sich in der folgenden Prozedur als erfolgreicher Plan erwiesen hat." So Dr. Shiliang Wu, Technischer Geschäftsführer von Sunport Power. "Um die tatsächlichen Installationsbedingungen wie die geringe Belastung des Daches und die große Lücke zu erfüllen, haben wir uns für S1 entschieden, ein kleines, leichtes und flexibles PV-Panel mit rückseitigem Klebstoffauftrag, der die Installation vereinfacht und Kosten spart." Dr. Wu folgte ihm.

Die S1-Module, die auf diesem Dach verwendet werden, sind sehr einzigartige PV-Modulprodukte, die von Sunport Power entwickelt wurden. Mit besonderem Design beziehen sich auf den großen Spalt des Kunden auf dem Dach, die gelieferten S1-Platten waren in einer langen und schmalen Form, die in Wellstahlfliese mit Rückenkleber eingelegt werden kann, und dies nicht nur Supportkosten gespart, sondern auch die Installation stabiler und zuverlässiger gemacht. Und basierend auf der Metal Wrap Through (MWT)-Technologie gibt es auf der Vorderseite der Paneele keine Sammelschiene und kein Schweißband. Mit speziellen organischen flexiblen Polymermaterialien als Verkapselungsbasis und mit speziell entwickelter 2D-Verkapselungstechnologie reduziert die Platte die Dicke und das Gewicht (nur 1,4 mm und 1,3 kg pro Einheit) erheblich und wird flexibler. Zusätzlich, weil frei von den Schweißstreifen durch MWT-Technologie, die S1-Platte vollständig eliminiert den Einsatz von Schwermetall einschließlich Blei, das das Produkt umweltfreundlich macht.

Wir haben eine sehr gute Partnerschaft mit Sunport Power aufgebaut. Sie zeigten eine beeindruckende Arbeitseffizienz im gesamten Prozess vom Erhalt unserer Anfrage bis zur endgültigen Installation. Auch in der Produktion und Lieferung von Paneelen haben sie gute Arbeit geleistet, vor allem in der schwierigen Pandemiezeit des letzten Jahres. Wir sind mit ihren Produkten und dem Service sehr zufrieden." Das sagt Herr Maruyama, der Geschäftsführer des Solarparks auf dem Dach.

Differenzierung ist die Grundlage für die Entwicklung von Sunport Power. Seit der Gründung widmet sich Sunport Power der Forschung und Entwicklung von differenzierter Technologie, der MWT-Technologie, um den Wandel der Branche mit Technologie zu fördern und darauf zu bestehen, unseren Kunden "exklusive" Produkte und Dienstleistungen anzubieten." Sagte von Dr. Fengming, Zhang, Gründer und Präsident von Sunport Power.

Die Fertigstellung und der Betrieb dieses Photovoltaik-Projekts auf dem Dach in Japan haben nicht nur die Flexibilität und Widerstandsfähigkeit des S1 PV-Panels unterstrichen, aber auch reflektiert den Vorteil der MWT-basierten Panel in tiefen Anpassung, in dem Kunden beste Lösungen mit höherer Effizienz und mehr anwendbare Produkte nach praktischen Anwendungsszenarien zu bieten.

Über Sunport Power

Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd. wurde 2012 in China gegründet und widmet sich der Forschung und Entwicklung sowie der Herstellung von Solarzellen und -modulen auf der Grundlage fortschrittlicher MWT-Rückkontakttechnologie (Metal Wrap Through), die sich der Herstellung hocheffizienter PV-Zellen und -Module verschrieben hat, Bereitstellung von professionellen Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für Kunden.

Webadresse: https://www.sunportpower.com/

LinkedIn Sunport Power https://www.linkedin.com/company/14570915/admin/

Video - https://www.youtube.com/watch?v=6DbmPGHK6DA

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1497580/Solar_PV.jpg

Related Links

http://www.sunportpower.cn/



SOURCE Sunport Power