Sunport Power: Drei neue MWT-Panels glänzen auf der SNEC

Dieses Modul basiert auf der einzigartigen MWT-Technologie von Sunport Power. Mit einer leitfähigen Folienrückseite können Zellen auf dem Panel frei von Nummern, Abstand und Richtung verbunden werden. Sunport Power erreicht ein spezielles Dreifach-Parallelverbindungsdesign, um halbgeschnittene M6 (166 mm)-Wafer zu unterstützen und die Arbeitsspannung des Panels deutlich zu reduzieren. Die maximale Ausgangsleistung des C10-Panels erreicht 660 W bei einem Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 21,5 %. Damit ist das C10 das beste 166-Modul auf dem Markt mit der höchsten Ausgangsleistung.

Dr. Lu Zhonglin, Vizepräsident von Sunport Power, erläuterte das optimierte Design der elektrischen Parameter des C10-Panels, das die Spannung und den Strom ausgleicht, sich für PV-Anlagen mit Versorgungserdung eignet und mit seiner sehr hohen Leistung und Zuverlässigkeit niedrigere BOS-Kosten und einen höheren ROI bietet.

MWT + HJT kombiniert für C10-Pro-Platte

Mit der Verbesserung des klassischen C10-Panels bringt Sunport Power sein wichtigstes PV-Panel-Produkt, das C10-Pro-Panel, auf den Markt. Es kombiniert MWT- und HJT-Technologien und erreicht neue Höchstwerte bei der Leistung von PV-Panels.

„Mit dem Plattformvorteil der Back-Contact-MWT-Technologie und der HJT-Struktur erreicht das neue C-Pro-Panel einen bahnbrechenden Umwandlungswirkungsgrad von 22,8 %. Und die Gesamtleistung des Panels kann 700 W erreichen", erklärt Dr. Lu. „Mit der spannungsfreien Verkapselungstechnologie von MWT bei niedriger Temperatur haben wir die Schwierigkeit bei der Verkapselung der HJT-Zelle perfekt gelöst und erfüllen die Anforderungen durch superdünne Wafer perfekt, selbst bei einer Dicke von 120 μm konnten die Verkapselungseffizienz und die Produktausbeute gehalten werden. Aufgrund des niedrigeren Temperaturkoeffizienten bietet das Panel eine bessere Stromerzeugung und führt zu niedrigeren BOS und LCOE für die Anwender."

Bifacial duo-glass M-Serie, perfekte Verbindung von MWT und Bifacial-Technologie

Mit der M-Serie wird die perfekte Integration von Rückseitenkontakt- und Bifacial-Technologie erreicht.

„Basierend auf der Rückkontakt-MWT-Technologie verwendet das Panel der M-Serie eine Voll-Rückseitenschweißung und eine flache Verbindungstechnologie auf der Rückseite. Dadurch werden die durch Biegestreifen verursachten Spannungen an den Zellzwischenräumen wie bei der herkömmlichen Bandverbindung eliminiert, was eine bessere Zuverlässigkeit und eine geringere Degradation ermöglicht. Das 166 mm große Modul des Typs 72 pcs liefert bis zu 460 W Frontleistung bei einer Wandlungsrate von 21,1 % und einer beeindruckend hohen Bifacial-Rate von 70 %. Es eignet sich sehr gut für Gelände mit hoher Bodenreflexion und bietet mehr zusätzliche Energieerzeugung", sagte Dr. Lu. „Außerdem hat das bifaciale Modul der M-Serie ein großes Potenzial für die Anwendung weiterer Technologien wie größere Wafer, HJT usw., um den Anwendern mehr Nutzen zu bieten."

„Die Veröffentlichung dieser neuen Produkte hat nicht nur unsere Stärke und Entschlossenheit beim technologischen Durchbruch demonstriert, sondern auch das Potenzial der hocheffizienten Rückkontakt-MWT-Technologie aufgezeigt", so Dr. Fengming Zhang, Gründer und Präsident von Sunport Power. „In Zukunft wird Sunport Power auf der Plattform der MWT-Technologie stehen und sich mehr der Forschung und Entwicklung im Bereich innovativer Technologien widmen, um der Welt mehr optimierte Produkte zu bringen."

https://youtu.be/YdA3pm-L1JQ

Sunportpower:

Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd. wurde 2012 in China gegründet und widmet sich der Forschung und Entwicklung sowie der Herstellung von Solarzellen und -modulen auf der Grundlage fortschrittlicher MWT-Rückkontakttechnologie (Metal Wrap Through), die sich der Herstellung hocheffizienter PV-Zellen und -Module verschrieben hat, Bereitstellung von professionellen Produkten, Dienstleistungen und Lösungen für Kunden.

Website: https://www.sunportpower.com/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/14570915/admin/

Video - https://www.youtube.com/watch?v=YdA3pm-L1JQ

