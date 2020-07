Sunport Power optymalizuje elastyczny moduł S6 pod kątem rosnącego rynku BIPV

Technologia MWT

Elastyczny moduł S6 od Sunport Power bazuje na unikatowej technologii MWT. Jest to zaawansowana technologia, która pozwala zwiększyć wydajność ogniw i modułów solarnych dzięki wyeliminowaniu szyny z przodu i umiejscowieniu zarówno dodatnich, jak i ujemnych elektrod z tyłu panelu. W porównaniu z tradycjonalnymi modułami, produkty w technologii MWT umożliwiają wytworzenie o 3% i ok. 15W więcej mocy.

Jest to bardzo obiecująca technologia. Prof. Martin Green, dyrektor ds. badań w Sunport Power powiedział: „MWT to nie jest zwykła technologia, a platforma do której dołączane mogą być inne technologie w zakresie ogniw".

Świetne cechy użytkowe elastycznego modułu S6

Elastyczny moduł S6, wyposażony w technologię MWT, charakteryzuje się świetnymi cechami użytkowymi – jest lekki, cienki, elastyczny i nie zawiera ołowiu.

Zbudowany z krzemu moduł waży zaledwie 4 kg i ma 1,4 mm grubości, podczas gdy tradycyjne moduły PV ważą 19 kg i mają 35-40mm grubości. Dzięki temu S6 nadaje się szczególnie do zastosowań BIPV o rygorystycznych wymogach w zakresie dopuszczalnego obciążenia, np. w odniesieniu do dachu, ścian, zacienienia, itd.

Zastosowanie specjalnych materiałów polimerowych w warstwie przedniej modułu S6 pozwoliło uzyskać wyjątkową giętkość, co przy minimalnym promieniu łuku w wys. 25 cm znacząco poszerza możliwości jego zastosowania.

Elastyczny model S6 charakteryzujący się niepowtarzalną konstrukcją zamiast ołowiu wykorzystuje folię przewodzącą, co czyni go produktem przyjaznym dla środowiska.

Gwarancja

Nowo opracowany moduł S6 posiada certyfikat TUV. Spadek wydajności w pierwszym roku wynosi 2%, natomiast 25-letnia gwarancja na liniową moc wyjściową zakłada spadek do 82%. Ochronę reasekuracyjną gwarancji na rynku światowym zapewnia Lloyd's.

„Zaletami modułu S6 są wysoka wydajność i solidność, świetna gwarancja, wysoka stopa zwrotu z inwestycji, ładny wygląd i brak zawartości ołowiu. W przeciwieństwie do modułów tradycyjnych, modelowi S6 można indywidualnie nadawać kształt i zmieniać jego wygląd, co otwiera więcej możliwości zastosowań na rynku BIPV, na którym wygląd ma znaczenie – powiedziała Dianna Tao, wiceprezes Sunport Power. - Dzięki wyjątkowej elastyczności, niskiej wadze i cienkiej konstrukcji, moduł S6 bardzo dobrze nadaje się m.in. do powierzchni zakrzywionych, dachów i elewacji o niskiej nośności" – dodała Tao.

Dr. Zhang Fengming, założyciel i dyrektor generalny Sunport Power wyraził swoje nadzieje związane z elastycznym modelem S6: „Symbioza modułów S6 i rynku BIPV jest już faktem, a perspektywy na najbliższe lata są obiecujące. Opisywana tendencja nie wykazuje oznak spowolnienia. W przyszłości firma Sunport Power będzie nadal dążyć do sprostania potrzebom zróżnicowanego rynku w różnych segmentach przy pomocy naszych sprawdzonych produktów".

