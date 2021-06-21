Sunport Power представляет три новых MWT-панели на SNEC

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Sunport Power

Jun 21, 2021, 04:00 ET

УСИ (Китай), 21 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Sunport Power — один из ведущих китайских производителей фотоэлектрических модулей — представила на выставке SNEC Expo три новых изделия с технологией MWT: панель C10 с повышенным КПД и более низким напряжением, панель C10-Pro с технологией HJT+MWT и двустороннюю MWT-панель серии М.

Панель C10 с тройным параллельным соединением элементов обеспечивает более высокий КПД при более низком напряжении для сокращения затрат на установку

Inside Sunport Power’s advanced MWT technology and products
Inside Sunport Power’s advanced MWT technology and products

В основе данного модуля лежит уникальная технология MWT, разработанная компанией Sunport Power. Благодаря проводящей подложке из фольги элементы, расположенные на панели, могут соединяться независимо от номеров, расстояния и направления. Компании Sunport Power удалось создать особую конструкцию с тройным параллельным соединением, рассчитанную на полуразрезные пластины M6 (размером 166 мм) и обеспечивающую значительное снижение рабочего напряжения панели. Максимальная выходная мощность панели C10 может достигать 660 Вт с КПД преобразования до 21,5%, благодаря чему C10 становится лучшим на рынке модулем 166 с высочайшим уровнем выходной мощности.

Согласно разъяснениям вице-президента компании Sunport Power д-ра Лю Чжунлиня (Lu Zhonglin), оптимизированная конфигурация электрических параметров панели C10 уравновешивает напряжение и ток, подходящие для наземных солнечных электростанций коммунального масштаба, что обеспечивает снижение затрат на баланс системы и повышение доходности капиталовложений при сверхвысокой мощности и надежности.

Совмещение технологий MWT + HJT для создания панели C10-Pro

Совершенствуя классическую панель C10, компания Sunport Power выпускает на рынок свой наиболее значимый продукт в категории фотоэлектрических панелей, а именно панель C10-Pro, сочетающую в себе технологии MWT и HJT, достигая новых высот в производительности таких изделий.

«Новая панель C-Pro, унаследовавшая платформенное преимущество технологии MWT с контактами на тыльной стороне, а также структуру HJT, достигает качественно нового уровня КПД преобразования — 22,8%.  В то же время полная выходная мощность панели может достигать 700 Вт, — объяснил д-р Лю. — Используя низкотемпературную и бездеформационную технологию герметизации MWT, мы идеально решили проблему, связанную с герметизацией HJT-элемента, с идеальным соответствием требованиям, обусловленным сверхтонкими пластинами, даже при толщине 120 мкм, что позволяет обеспечивать эффективность герметизации и выход годной продукции. Благодаря пониженному температурному коэффициенту эта панель обеспечивает более высокую выработку электроэнергии, в результате снижая уровни затрат на баланс системы и нормированную стоимость электроэнергии для пользователей».

Двусторонняя панель с двойным стеклом серии M — идеальное сочетание MWT и двусторонней технологии

В серии M достигнуто идеальное комбинирование контактов на тыльной стороне и двусторонней технологии.

«Для изготовления панели серии М, в основе которой лежит технология MWT с контактами на тыльной стороне, применяется технология обратной сварки и плоских межсоединений, что позволяет избежать деформаций, вызываемых изгибом полос в зазорах между элементами, имеющим место в случае традиционного соединения плоским кабелем, обеспечивая повышенную надежность и пониженную деградацию. 166-миллиметровый модуль из 72 элементов обеспечивает фронтальную мощность до 460 Вт с коэффициентом преобразования 21,1% и впечатляюще высоким коэффициентом двусторонности — 70%. Он прекрасно подходит для участков местности с высоким коэффициентом отражения от земли и обеспечивает больший объем дополнительной выработки электроэнергии, — сообщил д-р Лю. — Кроме того, двусторонний модуль серии M обладает значительным потенциалом для применения других технологий, включая более крупные пластины, HJT и др., что обеспечивает дополнительные выгоды пользователям».

«Выпуск этих новых изделий продемонстрировал не только наше преимущество и целеустремленность в технологическом прорыве, но и потенциал высокоэффективной технологии MWT с контактами на тыльной стороне, — заявил основатель и президент компании Sunport Power д-р Фэнмин Чжан (Fengming Zhang). — В перспективе компания Sunport Power будет опираться на платформу технологии MWT и уделять больше внимания научным исследованиям и разработкам в сфере передовых технологий, а также выводить на мировой рынок более оптимизированные продукты».

https://youtu.be/YdA3pm-L1JQ

Sunportpower:

Компания Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd., основанная в 2012 году в Китае, специализируется на исследованиях и разработках, а также производстве солнечных элементов и модулей на основе передовой технологии MWT (сквозная металлическая обертка) с контактами на тыльной стороне. Эта компания, ориентированная на производство фотоэлектрических элементов и модулей с высоким КПД, поставляет клиентам специализированные продукты, услуги и решения.

Веб-сайт: https://www.sunportpower.com/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/14570915/admin/ 

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=YdA3pm-L1JQ 

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http://www.sunportpower.cn/

SOURCE Sunport Power

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