Sunport Power представляет три новых MWT-панели на SNEC

В основе данного модуля лежит уникальная технология MWT, разработанная компанией Sunport Power. Благодаря проводящей подложке из фольги элементы, расположенные на панели, могут соединяться независимо от номеров, расстояния и направления. Компании Sunport Power удалось создать особую конструкцию с тройным параллельным соединением, рассчитанную на полуразрезные пластины M6 (размером 166 мм) и обеспечивающую значительное снижение рабочего напряжения панели. Максимальная выходная мощность панели C10 может достигать 660 Вт с КПД преобразования до 21,5%, благодаря чему C10 становится лучшим на рынке модулем 166 с высочайшим уровнем выходной мощности.

Согласно разъяснениям вице-президента компании Sunport Power д-ра Лю Чжунлиня (Lu Zhonglin), оптимизированная конфигурация электрических параметров панели C10 уравновешивает напряжение и ток, подходящие для наземных солнечных электростанций коммунального масштаба, что обеспечивает снижение затрат на баланс системы и повышение доходности капиталовложений при сверхвысокой мощности и надежности.

Совмещение технологий MWT + HJT для создания панели C10-Pro

Совершенствуя классическую панель C10, компания Sunport Power выпускает на рынок свой наиболее значимый продукт в категории фотоэлектрических панелей, а именно панель C10-Pro, сочетающую в себе технологии MWT и HJT, достигая новых высот в производительности таких изделий.

«Новая панель C-Pro, унаследовавшая платформенное преимущество технологии MWT с контактами на тыльной стороне, а также структуру HJT, достигает качественно нового уровня КПД преобразования — 22,8%. В то же время полная выходная мощность панели может достигать 700 Вт, — объяснил д-р Лю. — Используя низкотемпературную и бездеформационную технологию герметизации MWT, мы идеально решили проблему, связанную с герметизацией HJT-элемента, с идеальным соответствием требованиям, обусловленным сверхтонкими пластинами, даже при толщине 120 мкм, что позволяет обеспечивать эффективность герметизации и выход годной продукции. Благодаря пониженному температурному коэффициенту эта панель обеспечивает более высокую выработку электроэнергии, в результате снижая уровни затрат на баланс системы и нормированную стоимость электроэнергии для пользователей».

Двусторонняя панель с двойным стеклом серии M — идеальное сочетание MWT и двусторонней технологии

В серии M достигнуто идеальное комбинирование контактов на тыльной стороне и двусторонней технологии.

«Для изготовления панели серии М, в основе которой лежит технология MWT с контактами на тыльной стороне, применяется технология обратной сварки и плоских межсоединений, что позволяет избежать деформаций, вызываемых изгибом полос в зазорах между элементами, имеющим место в случае традиционного соединения плоским кабелем, обеспечивая повышенную надежность и пониженную деградацию. 166-миллиметровый модуль из 72 элементов обеспечивает фронтальную мощность до 460 Вт с коэффициентом преобразования 21,1% и впечатляюще высоким коэффициентом двусторонности — 70%. Он прекрасно подходит для участков местности с высоким коэффициентом отражения от земли и обеспечивает больший объем дополнительной выработки электроэнергии, — сообщил д-р Лю. — Кроме того, двусторонний модуль серии M обладает значительным потенциалом для применения других технологий, включая более крупные пластины, HJT и др., что обеспечивает дополнительные выгоды пользователям».

«Выпуск этих новых изделий продемонстрировал не только наше преимущество и целеустремленность в технологическом прорыве, но и потенциал высокоэффективной технологии MWT с контактами на тыльной стороне, — заявил основатель и президент компании Sunport Power д-р Фэнмин Чжан (Fengming Zhang). — В перспективе компания Sunport Power будет опираться на платформу технологии MWT и уделять больше внимания научным исследованиям и разработкам в сфере передовых технологий, а также выводить на мировой рынок более оптимизированные продукты».

https://youtu.be/YdA3pm-L1JQ

Sunportpower:

Компания Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd., основанная в 2012 году в Китае, специализируется на исследованиях и разработках, а также производстве солнечных элементов и модулей на основе передовой технологии MWT (сквозная металлическая обертка) с контактами на тыльной стороне. Эта компания, ориентированная на производство фотоэлектрических элементов и модулей с высоким КПД, поставляет клиентам специализированные продукты, услуги и решения.

Веб-сайт: https://www.sunportpower.com/

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Видео — https://www.youtube.com/watch?v=YdA3pm-L1JQ

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SOURCE Sunport Power