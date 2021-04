Sunport Power: Prvý solárny fotovolataický modul mimo siete bol uvedený do prevádzky

Panely S1, ktoré sa používajú na tejto streche, sú veľmi jedinečné FV panely vyvinuté spoločnosťou Sunport Power. Dodané panely S1 majú zvláštny dizajn, ktorý sa používa v prípade veľkej medzery na streche. Dodávané panely S1 boli v dlhom a úzkom tvare, ktorý je možné vložiť do vlnitej oceľovej škridly pomocou lepidla na zadnej strane. To nielen ušetrilo náklady na podporu, ale aj urobilo inštaláciu stabilnejšou a spoľahlivejšou. A na základe technológie metal wrap through (MWT) neexistuje na prednej strane panelov žiadna prípojnica a zvárací pás. Pripojený špeciálny organický pružný polymérny materiál ako zapuzdrovacia základňa a špeciálne navrhnutá technológia 2D zapuzdrenia panelu výrazne znížila hrúbku a hmotnosť (iba 1,4 mm a 1,3 kg na jednotku) a urobila panel pružnejším. Navyše, bez zváracích pásov vďaka MWT, panel S1 úplne vylučuje použitie ťažkých kovov vrátane olova, vďaka čomu je výrobok šetrný k životnému prostrediu.

"So spoločnosťou Sunport Power sme nadviazali veľmi dobré partnerstvo. Ukázali pôsobivú efektivitu práce v celom procese od prijatia našej žiadosti až po finálnu inštaláciu. Odviedli skvelú prácu aj pri výrobe a dodávke panelov, najmä v zložitej pandemickej dobe minulého roka. S ich výrobkami a službami sme veľmi spokojní," povedal pán Marujama, generálny riaditeľ strešného solárneho parku.

„Diferenciácia je základom pre vývoj spoločnosti Sunport Power. Od svojho založenia sa spoločnosť Sunport Power venuje výskumu a vývoju diferencovanej technológie, technológie MWT, s cieľom propagovať priemyselné zmeny pomocou technológií a trvať na poskytovaní „exkluzívnych" produktov a služieb pre naši zákazníkov," povedal Dr. Fengming Zhang, zakladateľ a prezident spoločnosti Sunport Power.

Dokončenie a prevádzka tohto strešného solárneho fotovoltaického projektu v Japonsku nielenže zvýraznila flexibilitu a odolnosť fotovoltaického panelu S1, ale odzrkadlila aj výhodu panela založeného na MWT v hlbokom prispôsobení, ktoré zákazníkom poskytovalo najlepšie riešenia s vyššou účinnosťou a použiteľnosťou praktických aplikačných scenárov.

O spoločnosti Sunport Power:

Spoločnosť Jiangsu Sunport Power Corp., Ltd. bola založená v roku 2012 v Číne a venuje sa výskumu a vývoju a výrobe solárnych článkov a modulov založených na pokrokovej technológii spätného kontaktu MWT (Metal Wrap Through), ktorá sa zaviazala vyrábať vysokoúčinné FV články a moduly, poskytovanie profesionálnych produktov, služieb a riešení pre zákazníkov.

