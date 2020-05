Sunport Power wprowadza na rynek nowe wysokowydajne moduły fotowoltaiczne MWT

Oprócz mocy wyjściowej zwiększonej do poziomu 375 W, panele słoneczne C6-II i D6-II charakteryzują się wieloma ulepszeniami. W technologii MWT zrezygnowano z tradycyjnych taśm lutowniczych i stworzono przewodząca strukturę ogniw kontaktowych umieszczoną na tylnej powierzchni panelu, co pozwala na zapobieganie naprężeniu spoiwa i mikropęknięciom ogniw oraz na poprawę długotrwałej niezawodności. Struktura umieszczona na tylnej powierzchni panelu zapewnia stabilne połączenie ogniw niezależnie od odległości i położenia. Wykorzystując dalszą optymalizację układu ogniw w module HCC, dodano dodatkowe 40 W do mocy wyjściowej w produktach drugiej generacji.

„Realizując cele zrównoważanego rozwoju, Sunport Power jest pionierem w opracowywaniu modułów opartych na technologii MWT, które maja znaczną przewagę na standardowymi modułami fotowoltaicznymi pod względem wydajności i trwałości. Nasza firma będzie nadal koncentrować się na działalności badawczo-rozwojowej w zakresie tej wiodącej technologii, tworząc innowacyjne rozwiązania energetyki słonecznej o zasięgu globalnym" - powiedział Martin Green, dyrektor ds. badań Sunport Power.

Doskonała wydajność i dobre perspektywy rynkowe

Przełomowe osiągnięcia firmy Sunport Power w zakresie modułów PV typu „back-contact" przyczynia się do przeniesienia branży energii fotowoltaicznej z poziomu konwencjonalnej technologii na poziom wysokowydajnych paneli słonecznych o przystępnych cenach. Moduły C6 i D6 pierwszej generacji uzyskały dominującą pozycję na rynkach docelowych w wielu krajach, w tym we Włoszech, w Hiszpanii, Australii i w Polsce, przy czym Sunport Power jest jedynym producentem ogniw i modułów MWT o zdolności produkcyjnej liczonej w Gigawatach.

„Cieszymy się, że nasze produkty zyskały uznanie na rynkach światowych. Według aktualnych danych nasze moduły słoneczne full black serii D6 montowane na dachu stanowią ponad 50% naszych dostaw do Europy - powiedział dr Fengming Zhang, dyrektor generalny Sunport Power. - Podpisaliśmy również umowę z największym dystrybutorem modułów PV w Polsce, który planuje dostarczenie modułów słonecznych do ponad 40000 domostw w okresie najbliższych dwóch lat".

Dalszy rozwój

Mając na uwadze sukces modułów serii D pierwszej generacji, Sunport przewiduje duże zainteresowanie produktami następnej generacji w Europie, Japonii i Australii. Poprzez coraz większe ukierunkowanie na technologię MWT, Sunport ma wszystkie atuty, które pozwolą firmie na zajęcie pozycji wiodącego producenta zaawansowanych technologii energetyki słonecznej i wywarcie znacznego wpływu na przejście na wydajną energię ze źródeł odnawialnych.

Sunport Power

Jako najlepszy na świecie dostawca technologii MWT, Sunport Power prowadzi prace badawczo-rozwojowe i jest producentem wysokowydajnych i niezawodnych ogniw i modułów słonecznych. Od 2012 r. spółka ta stoi na czele ruchu na rzecz zastępowania paliw kopalnych energią słoneczną.

